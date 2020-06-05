Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Виктория Боня призналась, что несколько обижена на фанатов, считающих ее легкомысленной и наивной особой. В Instagram звезда опубликовала пост, где подробно рассказала «присутствующим», почему имеет право носить гордое звание «Настоящая русская баба».

Боня заявила, что с самого детства любила заниматься делами по дому: убираться, чинить мебель и технику, присматривать за огородом. Чтобы не быть голословной, Виктория рассказала, как ни единожды паяла провода от телевизора.

«Для меня вообще является нормой починить дома самостоятельно то, что может сломаться. Помнится, когда мне было лет 10 у нас был телевизор „Рубин“ и сзади постоянно отходил контакт. Мама вызвала мастера, тот пришел, запаял его за минуту. А дома у нас был и паяльник, и олово, и свинец. Я потом сама паяла этот телек!» — призналась Боня.

Звезда также отметила, что в начале отношений с бизнесменом Алексом Смерфитом тоже удивила его «неженскими» способностями. Однажды, в доме, где проживала пара, сломалась сантехника. По привычке девушка бросилась ее ремонтировать, забыв, что рядом есть мужчина.

«Он сделал круглые глаза и сказал, чтобы я вызвала мастера. Когда я это услышала, я сама сделала круглые глаза и поняла, что он просто не умеет этого делать. Через десять минут я уже исправила проблему самостоятельно», — пояснила Виктория.

А в заключение добавила, что и сегодня многое делает по дому сама, пообещав поделиться с фолловерами глубокими познаниями в садоводстве.

Instagram @victoriabonya

Поклонников звезды неожиданное признание нисколько не удивило. Они лишь подчеркнули, что Боня — идеальная женщина во всех отношениях.

«Какая красивая Вика! И совсем не баба, а Василиса премудрая!»

«Вы — реально настоящая русская женщина, только любящая себя!»

«Вика, не расстраивайся! Для нас ты прекрасна всегда!» — отмечали фанаты Бони.

Впрочем, это не первый раз, когда бывшей участнице «Дома-2» приходится оправдываться перед фолловерами, пишет «Утро.ru». Так, совсем недавно Виктория жестко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее «за лишние килограммы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня шокировала поклонников, показав, как водит машину без рук.