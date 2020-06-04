«Ни одной аварии по моей вине!»: Боня показала, как водит машину без рук

Водительский стаж позволяет Виктории Боне ездить на машине без рук. Так считает светская львица. В Instagram она выложила видео, на котором под музыку танцует за рулем, не касаясь его. В эту минуту автомобиль мчится по улице города в темное время суток.

«Стаж вождения — 22 года. И ни одной аварии по моей вине! Кстати, кроме обычных курсов заканчивала курсы экстремального вождения», — написала Боня.

Instagram @victoriabonya

Вспомнила звезда соцсетей и про свою первую машину. Как оказалось, водить Виктория училась на полноразмерном внедорожнике Lincoln Navigator.

Многим подписчикам такое поведение девушки во время движения показалось шокирующим, уточняет Teleprogramma.pro. Возможно, поэтому модель и инстаблогер удалила видео вскоре после публикации.

Улица, по которой ехала Боня, вероятно, находится в Монако. Сегодня знаменитость живет там у своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита. Девушке и своей дочке Анджелине миллиардер выделил отдельный дом в своем имении.

Ранее 5-tv.ru писал, что оголившая живот Виктория Боня похвасталась «своими жирами».