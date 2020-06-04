«Ни одной аварии по моей вине!»: Боня показала, как водит машину без рук

|
Валентин Черников
84

Светская львица шокировала подписчиков танцем за рулем во время движения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Водительский стаж позволяет Виктории Боне ездить на машине без рук. Так считает светская львица. В Instagram она выложила видео, на котором под музыку танцует за рулем, не касаясь его. В эту минуту автомобиль мчится по улице города в темное время суток.

«Стаж вождения — 22 года. И ни одной аварии по моей вине! Кстати, кроме обычных курсов заканчивала курсы экстремального вождения», — написала Боня.

Instagram @victoriabonya

Вспомнила звезда соцсетей и про свою первую машину. Как оказалось, водить Виктория училась на полноразмерном внедорожнике Lincoln Navigator.

Многим подписчикам такое поведение девушки во время движения показалось шокирующим, уточняет Teleprogramma.pro. Возможно, поэтому модель и инстаблогер удалила видео вскоре после публикации.

Улица, по которой ехала Боня, вероятно, находится в Монако. Сегодня знаменитость живет там у своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита. Девушке и своей дочке Анджелине миллиардер выделил отдельный дом в своем имении.

Ранее 5-tv.ru писал, что оголившая живот Виктория Боня похвасталась «своими жирами».

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Четвертое уголовное дело возбуждено после разлива топлива в Норильске
11:50
Пригожин резко ответил Охлобыстину на колкости по поводу «безденежья» артистов
11:37
Эпидемиолог рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
11:33
«Ни одной аварии по моей вине!»: Боня показала, как водит машину без рук
11:15
Нефтепровод прорвало в Пермском крае
11:07
Владелец сгоревшей машины сразу заметил разлив нефти в Норильске

Сейчас читают

Как выбрать профессию по дате рождения? — советы нумерологов
«Я опять шикарная. Что делать?» — Плетнева надела «все лучшее сразу»
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок