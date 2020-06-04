«Ни одной аварии по моей вине!»: Боня показала, как водит машину без рук
Светская львица шокировала подписчиков танцем за рулем во время движения.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Водительский стаж позволяет Виктории Боне ездить на машине без рук. Так считает светская львица. В Instagram она выложила видео, на котором под музыку танцует за рулем, не касаясь его. В эту минуту автомобиль мчится по улице города в темное время суток.
«Стаж вождения — 22 года. И ни одной аварии по моей вине! Кстати, кроме обычных курсов заканчивала курсы экстремального вождения», — написала Боня.
Вспомнила звезда соцсетей и про свою первую машину. Как оказалось, водить Виктория училась на полноразмерном внедорожнике Lincoln Navigator.
Многим подписчикам такое поведение девушки во время движения показалось шокирующим, уточняет Teleprogramma.pro. Возможно, поэтому модель и инстаблогер удалила видео вскоре после публикации.
Улица, по которой ехала Боня, вероятно, находится в Монако. Сегодня знаменитость живет там у своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита. Девушке и своей дочке Анджелине миллиардер выделил отдельный дом в своем имении.
Ранее 5-tv.ru писал, что оголившая живот Виктория Боня похвасталась «своими жирами».
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