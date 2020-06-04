Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд
Пандемия коронавируса сказалась на доходе самых богатых знаменитостей планеты.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. На первой строчке оказалась 22-летняя американская модель Кайли Дженнер, которая за год заработала 590 миллионов долларов. Как отмечает издание, в основном ее доход связан с продажей 51% акций Kylie Cosmetics.
На второй позиции расположился американский исполнитель Канье Уэст с доходом 170 миллионов долларов, а третью строчку занял теннисист Роджер Федерер, заработавший чуть более 106 миллионов долларов.
Около 300 миллионов долларов звезды получили от стриминговых онлайн-сервисов, 2/3 которых заплатил Netflix. Среди знаменитостей, которые получили деньги от платформ — Райан Рейнольдс и певица Билли Айлиш.
В списке также оказались Криштиану Роналду, Лионель Месси, Эд Ширан, Тэйлор Свифт и Пол Маккартни.
Отмечается, что сто самых высокооплачиваемых знаменитостей вместе заработали чуть больше шести миллиардов долларов без учета налогов, что на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано с пандемией коронавируса, которая лишила звезд возможности заработать на концертах и выступлениях.
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