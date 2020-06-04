Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ивантеевке, где едва не погибли люди
На месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб.
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Фото, видео: ВКонтакте @Ваня Алёшин, ТАСС / Михаил Терещенко
В жилом доме города Ивантеевка Московской области загорелась квартира, в результате взрыва бытового газа.
Как удалось выяснить 5-tv.ru, ЧП произошло вечером 4 июня, на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Смурякова. По заявлению прибывших на место сотрудников экстренных спецслужб, хлопок произошел вследствие утечки бытового газа. Возгорание удалось быстро ликвидировать, при этом деформации несущих конструкций здания нет.
В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал один человек — соседка владельцев квартиры, в которой произошел хлопок. Женщина, личность которой устанавливается, получила несколько ранений, а также, согласно предварительному диагнозу, ушиб головы.
В настоящее время из дома эвакуированы 30 жильцов, в том числе, один ребенок. На месте продолжают работать спасательные бригады. Точное количество пострадавших устанавливается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва газа в жилом доме в Хабаровском крае пострадал один человек.
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