Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме в Хабаровском крае

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло в квартире на третьем этаже в городе Амурск.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже в городе Амурск Хабаровского края.

Как стало известно 5-tv.ru, 38-летний мужчина получил ожоги и госпитализирован в районную больницу.

В результате ЧП квартира сгорела полностью, вылетели стекла в одной из комнат. При этом несущие конструкции повреждений не получили.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Из здания были эвакуированы восемь человек.

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