Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме в Хабаровском крае
ЧП произошло в квартире на третьем этаже в городе Амурск.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже в городе Амурск Хабаровского края.
Как стало известно 5-tv.ru, 38-летний мужчина получил ожоги и госпитализирован в районную больницу.
В результате ЧП квартира сгорела полностью, вылетели стекла в одной из комнат. При этом несущие конструкции повреждений не получили.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Из здания были эвакуированы восемь человек.
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