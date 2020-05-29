Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме в Хабаровском крае

Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже в городе Амурск Хабаровского края.

Как стало известно 5-tv.ru, 38-летний мужчина получил ожоги и госпитализирован в районную больницу.

В результате ЧП квартира сгорела полностью, вылетели стекла в одной из комнат. При этом несущие конструкции повреждений не получили.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Из здания были эвакуированы восемь человек.