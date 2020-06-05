🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июня, полная Луна в Скорпионе пробуждает энергию творчества, но одновременно усиливает риск поддаться иллюзиям и ненужным искушениям. Сегодня всем знакам зодиака следует с осторожностью относиться как к своим, так и к чужим эмоциональным порывам.

♈ Овен

Любовь — не поле битвы. Попытка доказать свою точку зрения любой ценой может нанести серьезный ущерб вашим отношениям с близким человеком. Вместо этого оставьте пространство для двусторонней беседы, сохраните открытость и услышьте, что говорит другой человек. Возможно, вы и не сможете разрешить кризис немедленно, но добьетесь прогресса в правильном направлении.

Космический совет: любовь — не поле битвы.

♉ Телец

Не позволяйте никому говорить, что ваши мечты слишком велики или нереальны. Не становитесь жертвой ограничений, наложенных на вас другими. Вы воин любви и света, сила, с которой нужно считаться. Взгляните на свои мечты глазами мудрости и знайте, что вы достойны получить желаемое.

Космический совет: помните, что вы — сила, с которой нужно считаться.

♊ Близнецы

Сегодня вы, вероятно, окажетесь на распутье. Первая дорога пахнет знакомством. Вторая обещает открыть дверь бесконечным возможностям. Пусть ваша авантюрная сторона восторжествует! Следование инстинктам — ключ к богатству и изобилию, которых вы заслуживаете. Так что не стесняйтесь трубить в свой собственный рог и сообщить имеющим вес людям, что вам есть что предложить этому миру.

Космический совет: выбирайте ту дорогу, которая свободнее.

♋ Рак

Изображать королеву трагедии просто. Легко обвинять весь мир в том, что что-то идет не так. Но знаете, что требует огромной смелости? Возьмите на себя ответственность за ситуацию и не бойтесь перемен. Сделайте следующий шаг с осознанием того, что высшие силы на вашей стороне.

Космический совет: у вас есть надежная защита.