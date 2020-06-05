🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июня, полная Луна в Скорпионе пробуждает энергию творчества, но одновременно усиливает риск поддаться иллюзиям и искушениям.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июня, полная Луна в Скорпионе пробуждает энергию творчества, но одновременно усиливает риск поддаться иллюзиям и ненужным искушениям. Сегодня всем знакам зодиака следует с осторожностью относиться как к своим, так и к чужим эмоциональным порывам.
♈ Овен
Любовь — не поле битвы. Попытка доказать свою точку зрения любой ценой может нанести серьезный ущерб вашим отношениям с близким человеком. Вместо этого оставьте пространство для двусторонней беседы, сохраните открытость и услышьте, что говорит другой человек. Возможно, вы и не сможете разрешить кризис немедленно, но добьетесь прогресса в правильном направлении.
♉ Телец
Не позволяйте никому говорить, что ваши мечты слишком велики или нереальны. Не становитесь жертвой ограничений, наложенных на вас другими. Вы воин любви и света, сила, с которой нужно считаться. Взгляните на свои мечты глазами мудрости и знайте, что вы достойны получить желаемое.
Космический совет: помните, что вы — сила, с которой нужно считаться.
♊ Близнецы
Сегодня вы, вероятно, окажетесь на распутье. Первая дорога пахнет знакомством. Вторая обещает открыть дверь бесконечным возможностям. Пусть ваша авантюрная сторона восторжествует! Следование инстинктам — ключ к богатству и изобилию, которых вы заслуживаете. Так что не стесняйтесь трубить в свой собственный рог и сообщить имеющим вес людям, что вам есть что предложить этому миру.
Космический совет: выбирайте ту дорогу, которая свободнее.
♋ Рак
Изображать королеву трагедии просто. Легко обвинять весь мир в том, что что-то идет не так. Но знаете, что требует огромной смелости? Возьмите на себя ответственность за ситуацию и не бойтесь перемен. Сделайте следующий шаг с осознанием того, что высшие силы на вашей стороне.
Космический совет: у вас есть надежная защита.
♌ Лев
Вам предстоит довольно трудное решение сегодня, Лев. Вам будет легко сдаться, убедив себя, что ваши аргументы не имеют значения. Но послужит ли поддержание порядка ради порядка в дальнейшей перспективе? Только у вас есть ответ на этот вопрос. Прислушайтесь к голосу своей души, это поможет вам прийти к логическому решению. А высшие силы прикроют вашу спину в любом случае.
Космический совет: прислушайтесь к голосу своей души.
♍ Дева
Вы можете превратить крах в свой самый большой прорыв. И пусть каменное дно станет прочной основой, на которой вы построите свою жизнь. Но не забудьте оценить, чему вас научил опыт, прежде чем переходить к следующему этапу. Отказ от высоких целей и постановка реалистичных — сейчас лучший способ продвижения вперед.
♎ Весы
Период уединения помог вам осознать, какое количество сверхнормативного багажа — и физического и эмоционального, вы тащили на себе? Пора вернуться к минимализму. Процесс очищения поможет вам перенаправить вашу энергию на то, что делает вашу жизнь действительно значимой.
Космический совет: освободитесь от лишнего багажа.
♏ Скорпион
Спросите себя, почему вы так стараетесь удержать то, что заставляет вас постоянно беспокоиться? Перед лицом своих страхов вы готовы согласиться на меньшее, чем вы на самом деле заслуживаете. Выдохните и перестаньте бояться. Доверьтесь Вселенной, и знайте, что у нее кое-что для вас приготовлено. Даже если потребуется некоторое время, чтобы этот план раскрылся.
Космический совет: доверьтесь божественному плану.
♐ Стрелец
Все начинается с вас, Стрелец. Ваше мнение о себе формирует ваши отношения с миром. Легко обвинять других в обмане. Но если вы позволяете им использовать себя, вы в равной степени виноваты. Вспомните, что только вы сами можете решать, кто заслуживает места в вашем кругу, а кто нет.
Космический совет: цените свое время, пространство и энергию.
♑ Козерог
Вы защищали окружающих, рискуя собственным душевным и эмоциональным благополучием, Козерог. Но что вы получили от этой войны? Изменилось ли как-лиюо их поведение? Звезды рекомендуют вам тщательно выбирать сражения. Перестаньте считать чужие проблемы своими собственными, независимо от того, насколько они близки вам. Установление и укрепление границ поможет вам в этом процессе.
♒ Водолей
Вы самоотверженно отдавали себя поддержке близких последнее время. Но как насчет вашего психического и эмоционального благополучия? Разве вы не верите, что сами заслуживаете любви, которую так легко дарите другим? Звезды призывают вас изучить истоки этого негативного мышления.
Космический совет: позвольте себе получать то, что вы так легко дарите другим.
♊ Рыбы
Дело не в том, что вы не сопротивлялись «новым нормам», а в том, что ваша «водная» натура помогает вам адаптироваться и приспосабливаться. Сегодня вам предстоит установить новые правила повседневности, подняв заботу о себе — духовно и физически — на совершенно новый уровень.
Космический совет: поднимите заботу о себе на новый уровень.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня.
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