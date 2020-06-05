Слова Навального вызвали резкую критику со стороны общества

Еще двоим россиянам предъявлены обвинения по статье о реабилитации нацизма. Во время онлайн акции «Бессмертный полк» жители Перми и Казани разместили в одном ряду с защитниками Родины фотографии пособников фашистов и лидеров Третьего рейха. Дмитрий Вахницкий продолжит.

Командир отряда космонавтов, олимпийские чемпионы, заслуженные деятели культуры. Многодетная мать и легендарный кардиохирург. Их всех мнящий себя главным либералом страны Алексей Навальный записал в предатели.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — заявил либерал.

Предательство, видимо, заключается в том, что принявшие участие в съемках видео о голосовании по поводу поправок в Конституции, просто дословно зачитали преамбулу к основному закону страны. Навального не смутило, что предателем и позором страны он назвал даже ветерана Великой Отечественной Войны. Игнат Артеменко в 17 лет стал партизаном. Освобождал от фашистов Белоруссию, участвовал в Харьковском сражении. Брянский ветеран ответил на циничное оскорбление.

«Нужно сказать, что у этих товарищей нет ни родины, ни чести. И они не имеют того, что нам дорого в нашей жизни», — говорит ветеран Великой отечественной войны, подполковник медицинской службы Александр Мазилов.

Фермер Олег Сирота — он тоже снялся в ролике, теперь переживает — за словесной грязью могут последовать действия.

«Он пишет, что человек подонок и негодяй и предатель нашему фронтовику, герою войны. Который кровь проливал за нас, за Алексея Анатольевича самого. Передо мной не надо извиняться, пусть перед дедом извинится. Дед сейчас увидит — у Алексея Анатольевича ведь есть сторонники, сейчас они будут писать гадости, как и мне. Найдут его в соцсетях аккаунт или будут ему на телефон звонить. 100% это будет. Мне уже такие комментарии писали, где говорят — давайте мы вас сожжем теперь, всех этих вас злодеев, убьем», — говорит фермер-сыровар, председатель союза сыроваров России Олег Сирота.

Позор нации — это и кардио-хирург Лео Бокерия, спасший тысячи жизни. И знаменитый актер, герой труда Василий Лановой. Видимо, вообще все, чья точка зрения отличается от мнения оппозиционера.

«Я четко понимаю, что я представляю молодое поколение, наверное, отчасти, представляю многонациональность РФ. И в этом во всем я участвовал вполне осознанно, потому что в принципе считаю, что голосование за поправки или вообще какие-то электоральные циклы, которые находятся в рамках законов и в рамках Конституции РФ являются просто политической культурой», — говорит постоянный представитель республик Калмыкия при президенте РФ Сангаджи Тарбаев.

У российской оппозиции с культурой вообще, видимо, проблемы. Несмотря на декларируемую борьбу за демократические ценности.

«Навальный присваивает себе право судить, кто предатель, кто не предатель по той причине, разделяет он его точку зрения или нет. Если не разделяешь, тут же являешься предателем, тебя можно оскорблять», — считает директор центра политического анализа Павел Данилин.

Оскорбительный пост в соцсетях публикация Навального может быть вполне логичным продолжением действий его сторонников. Которые выложили в интернет во время акции «Бессмертный полк» фото Гитлера, Мюллера, генерала Власова. Авторам публикаций уже предъявили обвинения в реабилитации нацизма.

«Раньше я думал, что это просто самодеятельность какая-то. Во-первых, когда несколько человек из разных регионов, все они являются активистами Навального, делают одно и то же, отправляют эти фото на сайт бессмертного полка, а потом через неделю Навальный оскорбляет ветерана ВОВ, называя его холуем и предателем, то, мне кажется, у этих событий есть какая-то связь», — предполагает юрист, член общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Кстати, действия своих последователей, разместивших в интернете фото фашистов под видом ветеранов, оппозиционер до сих пор так и не осудил. Зато взял на себя смелость оскорблять заслуженных граждан России. Каждый из которых сделал для страны намного больше, чем горе-политик.