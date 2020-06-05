Курсанты МЧС приступили к подготовке к участию в Параде Победы

Курсанты МЧС начали подготовку к Параду Победы. Участие в главном военном смотре страны стало для них ежегодной и почетной традицией. В четверг, в подмосковных Химках, будущие спасатели отрабатывали строевой шаг.

Все, кто 24 июня выйдет на Красную площадь, ежедневно проходят проверку на COVID-19, живут и питаются отдельно от остальных курсантов.