Курсанты МЧС приступили к подготовке к участию в Параде Победы
Накануне в Подмосковье они отработали строевой шаг.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Курсанты МЧС начали подготовку к Параду Победы. Участие в главном военном смотре страны стало для них ежегодной и почетной традицией. В четверг, в подмосковных Химках, будущие спасатели отрабатывали строевой шаг.
Все, кто 24 июня выйдет на Красную площадь, ежедневно проходят проверку на COVID-19, живут и питаются отдельно от остальных курсантов.
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