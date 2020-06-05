Город трудовой доблести: как будет проходить отбор претендентов

Подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести» будут собирать параллельно с голосованием по поправкам к Конституции. С подробностями — Николай Иванов.

Легендарный Пе-2 в Казанском парке Победы. «Пешки» — собирали — в этих цехах. Николай Степанович до сих пор считает себя «самолетчиком» — так называли тех, кто делал пикирующие бомбардировщики. Встал у станка — в 1941-м. Ему тогда было всего 14.

«Не дай бог, деталь бракованная попадется. Было строго. Война. Все работали. Пока задание не выполнишь — не уйдешь», — вспоминает Николай Аникин.

А еще в Казани в годы войны — делали бронепоезда, шили шапки-ушанки и шлемофоны для солдат. У Николая Степановича на груди — медаль за трудовую доблесть. Это же почетное звание он ждет и для Казани.

Сейчас — за этот титул соревнуются 20 городов страны. Больше всего подписей в поддержку получили Нижний Новгород, Самара и Челябинск. Но точку ставить рано.

«Действительно, 1 июля одновременно с голосованием по Конституции в городах-претендентов организовать более активный сбор подписей в поддержку это инициативы. Не на самих участках по голосованию», — говорит депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Инициатива награждать города почетным званием «Город трудовой доблести» принадлежит президенту. Чтобы увековечить подвиг тружеников тыла. Это они вывезли из западных областей и заново собрали полторы тысячи фабрик. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» стал для них смыслом жизни.

Все заявки на почетное звание проходят экспертизу Академии наук. Города готовят видеовизитки. Впрочем, для некоторых лучшей презентацией служит хроника военных лет.

«В каждой пуле, в каждом снаряде, разбившем танк, есть частица нашего труда»

Это все про Нижний Тагил. Сюда в начале войны эвакуировали 12 предприятий из западных областей союза. Уральский вагонзавод всего за два месяца превратили в танковый — причем крупнейший в СССР.

Нужно было срочно сделать машину, которая могла бы соперничать с немецкими. И она появилась. Т-34. Каждый второй танк для фронта — выехал из этих цехов. Двадцать пять штук в сутки. Впервые в мире танки стали делать на конвейере! Так родилась легенда.

«Если „Тигра“ или „Пантеру“ ранили, их увозили на ремонт. А Т-34 ремонтировали прямо на ходу», — рассказывает экскурсовод выставочного комплекса УВЗ Светлана Неймышева.

Урал — стал кузницей тяжелого оружия Великой Отечественной, поэтому сразу несколько городов региона претендуют на почетное звание.

В городах воинской доблести появится памятная стела. 1 мая, 9 мая и в день города будут греметь салюты. Это благодарность нашим бабушкам и дедушкам, которые в годы войны в тылу день и ночь стояли на заводах у станков, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Без них — не было бы победы. Не было бы нас с вами.