Facebook начнет помечать сообщения «контролируемых государством» СМИ

Facebook начнет помечать сообщения СМИ, которые контролируются государством. Это, как заявили в руководстве соцсети, обеспечит наибольшую прозрачность для самих журналистов.

Специальные отметки появятся сначала на страницах изданий, а со следующей недели будут уже добавлены в сообщения в ленте новостей. Находятся ли СМИ под контролем государства — эксперты Facebook будут определять самостоятельно.

Список первых отмеченных изданий — уже обнародован. И он, как минимум, вызывает вопросы — в основном перечень состоит из российских и китайских телеканалов. Тогда как, например, «Аль-Джазира» маркировку не получит, потому что признана частной. Хотя, при этом, председателем правления канала является член королевской семьи Катара.