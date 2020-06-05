Facebook начнет помечать сообщения «контролируемых государством» СМИ

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Руководство социальной сети считает, что это обеспечит наибольшую прозрачность для самих журналистов.

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Фото, видео: Facebook / Jaap Arriens, 5-tv.ru

Facebook начнет помечать сообщения СМИ, которые контролируются государством. Это, как заявили в руководстве соцсети, обеспечит наибольшую прозрачность для самих журналистов.

Специальные отметки появятся сначала на страницах изданий, а со следующей недели будут уже добавлены в сообщения в ленте новостей. Находятся ли СМИ под контролем государства — эксперты Facebook будут определять самостоятельно.

Список первых отмеченных изданий — уже обнародован. И он, как минимум, вызывает вопросы — в основном перечень состоит из российских и китайских телеканалов. Тогда как, например, «Аль-Джазира» маркировку не получит, потому что признана частной. Хотя, при этом, председателем правления канала является член королевской семьи Катара.

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