Страховые компании готовят скидки по ОСАГО
Скидку на ОСАГО смогут после пандемии получить те автомобилисты, которые во время ограничительных мер не пользовать личным транспортом и, соответственно, не участвовали в ДТП.
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Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru
Водители, которые не пользовались личным транспортом в период пандемии коронавируса, могут рассчитывать на скидки по ОСАГО и КАСКО. Об этом «Известиям» сообщили представители ведущих страховых компаний. По их словам, снижение цены может составить от 5 до 15%, а при идеальном сценарии — даже до 20. Эксперты уточняют: страховщики могут дать скидку на «автогражданку» при продлении полиса. В каждом случае решение будет приниматься, исходя из стажа вождения и коэффициента аварийности клиента.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие нарушения ПДД увеличат стоимость ОСАГО. Страховщики разъяснили, за что водителям будут начислять штрафные баллы при расчете полиса.
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