Какой знак зодиака сильнее всех ощутит на себе лунное затмение 5 июня

Лунное затмение, которое начнется в пятницу, 5 июня в 22:12 по московскому времени (в 19:12 по Гринвичу) принесет внутренние трансформации и переживания представителям всех знаков зодиака, но особенно сильно его влияние ощутят на себе Стрельцы, а также люди, родившиеся во время затмения, предупреждает известный астролог из Волгограда Диана Подлесная.

Она рекомендует ограничить любую активность вплоть до 8 июня и не предпринимать в ближайшие несколько дней дальних путешествий, не начинать новых дел, и уж тем более не пытаться как-либо изменить свою жизнь.

Поскольку нынешнее лунное затмение затрагивает оппозицию к ретроградной Венере в соединении с Солнцем и квадрат к Нептуну и Марсу, на первый план выходят межличностные отношения. В это время могут вспыхнуть давно забытые чувства, однако из-за влияния Нептуна все, что будет происходить в эти дни — всего лишь иллюзия.

«Марс в Рыбах вызовет страсти, накал эмоций, обидчивость, стрессы. Кто-то окажется сам в такой ситуации, а кто-то станет ее свидетелем. Меркурий проходит по знаку Рака, значит, логика будет напрочь отсутствовать и разобраться в происходящем станет непросто», — приводит слова астролога «Блокнот Волгограда».

Однако, по словам Подлесной, найти выходы из всех этих запутанных ситуаций даст возможность расположение Урана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лунное затмение, которое земляне смогут наблюдать 5 июня, астрономы называют «клубничным».