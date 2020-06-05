Какой знак зодиака сильнее всех ощутит на себе лунное затмение 5 июня

|
Светлана Александрова
1 679

О негативных влияниях астрономического явления предупредила астролог из Волгограда Диана Подлесная.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Paul Zinken, /FrankHoermann/SVEN SIMON, /Peter Zimmermann, /Arkadius Kozera

Лунное затмение, которое начнется в пятницу, 5 июня в 22:12 по московскому времени (в 19:12 по Гринвичу) принесет внутренние трансформации и переживания представителям всех знаков зодиака, но особенно сильно его влияние ощутят на себе Стрельцы, а также люди, родившиеся во время затмения, предупреждает известный астролог из Волгограда Диана Подлесная.

Она рекомендует ограничить любую активность вплоть до 8 июня и не предпринимать в ближайшие несколько дней дальних путешествий, не начинать новых дел, и уж тем более не пытаться как-либо изменить свою жизнь.

Поскольку нынешнее лунное затмение затрагивает оппозицию к ретроградной Венере в соединении с Солнцем и квадрат к Нептуну и Марсу, на первый план выходят межличностные отношения. В это время могут вспыхнуть давно забытые чувства, однако из-за влияния Нептуна все, что будет происходить в эти дни — всего лишь иллюзия.

«Марс в Рыбах вызовет страсти, накал эмоций, обидчивость, стрессы. Кто-то окажется сам в такой ситуации, а кто-то станет ее свидетелем. Меркурий проходит по знаку Рака, значит, логика будет напрочь отсутствовать и разобраться в происходящем станет непросто», — приводит слова астролога «Блокнот Волгограда».

Однако, по словам Подлесной, найти выходы из всех этих запутанных ситуаций даст возможность расположение Урана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лунное затмение, которое земляне смогут наблюдать 5 июня, астрономы называют «клубничным».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.02
0.68 77.32
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:31
Смерчь повредил десятки строений в Псковской области
9:22
«Было не до смеху»: Тарханова хочет подать в суд на нечестных арендодателей
9:14
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске давно знало о проблемах с резервуарами
9:02
Панин обвинил Пригожина в безделье и дал ему циничный совет
8:50
Режим ЧС объявлен в одном из районов Мурманской области из-за паводка
8:43
В Госдепе США заявили, что Россия «должна убраться» с Ближнего Востока

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Анна Калашникова госпитализирована с температурой под 40
«Это не шутки!» — шоумены из Омска выслали гумпомощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок