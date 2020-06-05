Пятница, 5 июня: как вести себя в «клубничное» лунное затмение?
Наступающее полнолуние в Стрельце таит в себе как угрозы, так и большие возможности в достижении целей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hayne Palmour Iv, /Jim Damaske, /imagebroker/Alfred Schauhuber, /West Coast Surfer
В пятницу, 5 июня произойдет «клубничное» лунное затмение, которое откроет коридор подобных астрономических явлений в 2020 году. Во-первых, полнолуние в этом месяце происходит в знаке Стрельца, что означает, что Луна находится на пике своей энергетической насыщенности. Для человеческого организма этот период может таить опасности — некоторые заболевания могут неожиданно обостриться, в особенности хронические. Тем не менее, ни в коем случае нельзя снижать темпы своей деятельности и активность.
Во-вторых, в этот раз естественный спутник Земли в результате затмения будет «клубничного» цвета — астрономы так прозвали его в честь сбора этой ягоды, который начинается в первый месяц лета. Тем не менее, несмотря на всю романтичность, лунное затмение является кульминацией всего цикла Луны и характеризуется разоблачениями и выяснением отношений.
Что нельзя делать в этот день:
Это время плотских искушений, обманов, иллюзий и грехов, а потому лучше воздержаться от сомнительных компаний, употребления алкоголя. Нежелательно отправляться в путешествия и командировки — они могут закончиться не так, как запланировано, в том числе стрессами и даже травмами. Любые ссоры и конфликты противопоказаны.
Что можно делать в этот день:
Весь день нужно провести так, как хотелось бы, чтобы прошла жизнь в ближайшее время. Именно в этот период в астральной матрице фиксируются желания, привычки и поступки человека, и оставшееся время до новолуния будут работать.
Сновидения: как правило, пустые.
Православные 5 июня отмечают Отдание праздника Вознесения Господня. Отдание обычно отмечается на восьмой день после самого праздника: служится особо торжественное богослужение, во время которого звучат молитвы и песнопения.
Именины: Никита, Александр, Андрей, Василий, Леонтий, Мария.
Приметы:
Если Млечный Путь тусклый, будет сырая погода.
Если сегодня нет дождя, то осень будет теплая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как успеть исправить все перед полнолунием, а также про день мученика Василиска.
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