Пятница, 5 июня: как вести себя в «клубничное» лунное затмение?

В пятницу, 5 июня произойдет «клубничное» лунное затмение, которое откроет коридор подобных астрономических явлений в 2020 году. Во-первых, полнолуние в этом месяце происходит в знаке Стрельца, что означает, что Луна находится на пике своей энергетической насыщенности. Для человеческого организма этот период может таить опасности — некоторые заболевания могут неожиданно обостриться, в особенности хронические. Тем не менее, ни в коем случае нельзя снижать темпы своей деятельности и активность.

Во-вторых, в этот раз естественный спутник Земли в результате затмения будет «клубничного» цвета — астрономы так прозвали его в честь сбора этой ягоды, который начинается в первый месяц лета. Тем не менее, несмотря на всю романтичность, лунное затмение является кульминацией всего цикла Луны и характеризуется разоблачениями и выяснением отношений.

Что нельзя делать в этот день:

Это время плотских искушений, обманов, иллюзий и грехов, а потому лучше воздержаться от сомнительных компаний, употребления алкоголя. Нежелательно отправляться в путешествия и командировки — они могут закончиться не так, как запланировано, в том числе стрессами и даже травмами. Любые ссоры и конфликты противопоказаны.

Что можно делать в этот день:

Весь день нужно провести так, как хотелось бы, чтобы прошла жизнь в ближайшее время. Именно в этот период в астральной матрице фиксируются желания, привычки и поступки человека, и оставшееся время до новолуния будут работать.

Сновидения: как правило, пустые.

Православные 5 июня отмечают Отдание праздника Вознесения Господня. Отдание обычно отмечается на восьмой день после самого праздника: служится особо торжественное богослужение, во время которого звучат молитвы и песнопения.

Именины: Никита, Александр, Андрей, Василий, Леонтий, Мария.

Приметы:

Если Млечный Путь тусклый, будет сырая погода.

Если сегодня нет дождя, то осень будет теплая.

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