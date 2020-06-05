В Роскачестве признали водку самым безопасным продуктом

Самым безопасным продуктом в России с точки зрения качества признана водка. Такой вывод сделали эксперты Роскачества, проанализировав предыдущие исследования категорий товаров. Анализ опубликован на сайте некоммерческой организации контроля.

Безопасность каждой категории рассчитывалась в процентном соотношении: процент безопасных и качественных продуктов от общего числа исследованных брендов. Водка по количеству прошедших проверку торговых марок оказалась на первом месте.

«Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. В категории коньяка обнулен рейтинг у товаров шестнадцати торговых марок. Ни один из исследованных товаров в этой категории не получил Знак качества. Наиболее распространенное нарушение для коньяка в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения, это является фальсификацией», — пояснили в Роскачестве.

Среди напитков безопасными также признаны светлое пиво и томатный сок. Самыми опасными мясными продуктами оказались пельмени, свиной шашлык и фарш «Домашний». В ТОП-5 безопасных продуктов вошли нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа и сметана.

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