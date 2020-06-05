Зеленского высмеяли за стрельбу в «кабана» из лука

Президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил Хмельницкую область, где ему предложили пострелять из лука. Глава государства целился в нарисованного на мишени кабана, однако смог попасть ему только в ногу. Видео забавы опубликовал украинский телеканал «Наш».

Пользователи сети высмеяли развлечение президента. Многие увидели в нем отсылку к бывшему главе страны Петру Порошенко.

«Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил»

«В качестве мишени была свинья. Это очень тонкий намек на Порошенко?»

«Ну вот отлично. Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль»

«Попал все же. Рейтинги пошли в гору!» — насмехались пользователи.

Зеленский далеко не единственный в руководстве Украины, кто замечен в тяге к животным. Недавно бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан посетил открывшийся после пандемии зоопарк, где повздорил с козлом, пишет ФАН. Зверь попытался отобрать у ребенка стаканчик с овощами, а Богдан вступился и дернул животное за ухо. Потом, правда, он стал гладить его и ласково приговаривать: «Козлина ты дурная».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько заработал Владимир Зеленский и его семья за 2019 год.