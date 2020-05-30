Сколько заработал Зеленский и его семья за 2019 год?

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах — своих и своей семьи — за 2019 год. Как сообщается на официальном сайте украинского лидера, в прошедшем году в бюджет семьи Зеленских поступило 28,6 миллиона гривен (это более миллиона долларов).

С момента вступления в должность в мае 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью, а его зарплата как главы государства с мая по декабрь составила 208,8 тысячи гривен, что эквивалентно примерно 7,8 тысячи долларов.

Президент Украины задекларировал 4,4 миллиона гривен (163,5 тысячи долларов) от продажи принадлежащей его супруге недвижимости в Киеве, а также 3,2 миллиона гривен (118,9 тысячи долларов) от сдачи в аренду квартиры в Великобритании.

Кроме того, семья Зеленского продала корпоративные права 12 украинских предприятий на общую сумму 264 тысячи гривен (около девяти тысяч долларов), а также акции компании Green Family LTD и четырех зарегистрированных в России торговых марок. Однако украинский президент остается владельцем множества торговых марок, доход от использования которых составил в 2019 году 5,5 миллиона гривен (чуть более 204 тысячи долларов).

Общая сумма налогов, уплаченных семьей главы государства в бюджет в 2019 году, составила 3,6 миллиона гривен или около 133,8 тысячи долларов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, годом ранее Владимир Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен доходов из разных источников за 2018 год, однако многие усомнились в честности документа.