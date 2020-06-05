Лжехирург Алена Верди впала в кому накануне суда

Лжехирург Алена Верди, искалечившая в Краснодаре десятки пациенток, накануне заседания суда впала в кому. Как стало известно 5-tv.ru, 30 мая женщина была госпитализирована в одну из городских больниц. В настоящее время она находится в реанимации, подключен аппарат искусственной вентиляции легких.

По данным 5-tv.ru, в больницу Верди поступила уже без сознания с подозрением на отравление. У нее был зафиксирован низкий уровень глюкозы. Ее состояние в настоящий момент оценивается как тяжелое.

Кроме того, установлено, что накануне суда женщина нарушала режим домашнего ареста. Она покинула место жительства ради посещения косметолога.

Алена Верди известна как «доктор Франкенштейн»: от ее рук пострадали десятки пациенток, которых она калечила в ходе операций. О ней также известно, что она вела медицинскую деятельность, не имея профильного образования.

Накануне очередного суда Верди смягчили меру пресечения. Как писал ранее 5-tv.ru, из СИЗО женщину перевели под домашний арест. Однако, судя по всему, она восприняла это как освобождение. На суд, назначенный на 4 июня, она не явилась.