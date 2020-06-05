Панин обвинил Пригожина в безделье и дал ему циничный совет

Актер Алексей Панин обвинил в безделье продюсера Иосифа Пригожина после его жалоб на «безденежье» артистов в период пандемии коронавируса. Он заявил агентству «Говорит Москва», что ему некогда отвечать оскорбленному мужу певицы Валерии на его претензии.

Скандал возник после слов Пригожина о том, что артисты не меньше других пострадали из-за ограничительных мер в пандемию: концертов нет, и многие оказались в бедственном положении. Позже продюсера раскритиковали многие звезды, среди них был и Панин. Тогда Пригожин посетовал, что не может дозвониться критикам, чтобы разрешить спор.

«Я совершенно не собираюсь вступать с Иосифом Пригожиным ни в какие полемики, дискуссии, батлы. Я занимаюсь своими делами, я кино доделываю. <…> Иосифу Пригожину, видимо, нечем заняться, что он до сих пор не может мне дозвониться», — заявил Панин.

Артист также напомнил, что не он один был критиком слов Пригожина. Решать наболевший вопрос он посоветовал ему оригинальным образом.

«Куклачеву он там не пытается дозвониться? Куклачев тоже сказал что-то вроде? Пускай он позвонит кошкам Куклачева! У меня есть чем заниматься», — резко отреагировал актер.

Первым среди звезд о непростом положении артистов в пандемию заговорил стриптизер Тарзан. Его слова подхватил и Пригожин. Ряд артистов его не поддержал, среди критиков были Сергей Шнуров, Юрий Лоза, Алексей Панин, Юрий Куклачев и другие. Скандал дошел до такой точки кипения, что среди простых граждан нашлись те, кто решил помочь инициаторам этой истории. Как писал ранее 5-tv.ru, шоумены из Омска выслали гумпомощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану.