Житель столичного дома, где прогремел взрыв, рассказал подробности ЧП

Житель дома на юге столице, где случился взрыв, рассказал 5-tv.ru о подробностях происшествия. По словам молодого человека, живущего в прямо под квартирой, где произошло ЧП, дом газифицирован, но проблем с обслуживанием не было.

«Да, дом газовый. Но регулярно приезжали, проверяли. В этом плане нареканий нет. Говорят, несколько хлопков было, три, что ли. Но если оконные рамы вон там, а окно здесь, а тут где-то метров 20, то, я думаю, все-таки взрыв», — сообщил молодой человек, представившийся Павлом.

Сам мужчина не был дома в момент ЧП. По его словам, он покинул жилище минут за 20 до взрыва. Однако в квартире остался кот, а само жилье затопило.

«За 20 минут до этого ушел, слава богу. Третий этаж, под, целая квартира. Нам не повезло — затопило все. Что с этим делать, неизвестно. Дома животное находится, кот. Конечно, не пускают пока», — рассказал парень.

В квартире, где произошло ЧП, по его словам, проживала семья: молодой человек и дедушка. Охарактеризовать их Павел не смог, но отметил, что из их жилья постоянно были слышны крики и ругань.

«Лично не знаком. Ругались постоянно. Молодой парень и дедушка, насколько я слышал. Постоянные крики были», — заключил Павел.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, молодой человек, проживавший в квартире, где случился взрыв, проводил кустарные эксперименты с пиротехникой, он и погиб в результате взрыва. В момент взрыва в квартире также находился его пожилой отец. Он был в соседней комнате, поэтому от ожогов не пострадал. Мужчина отказался от госпитализации, единственное на что он пожаловался — это на проблемы с сердцем. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной взрыва был не хлопок газа. Об этом заявили в Мосгазе по итогам предварительного осмотра места происшествия.