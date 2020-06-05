Мосгаз: Причиной ЧП в жилом доме на юге Москвы был не хлопок газа

В Мосгазе заявили, что инцидент на юге Москвы не связан со взрывом бытового газа. Как сообщили 5-tv.ru, предварительный осмотр квартиры в жилом доме на улице Дорожной показал, что в доме не было взрыва газа.

«Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы», — сообщила замдиректора Мосгаза по связям с общественностью Дарья Распопова.

Также она добавила, что дом не был отключен от газоснабжения, в настоящий момент угрозы жильцам нет. Конструкция дома не пострадала, причины ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрыве в девятиэтажке на юге столицы погиб один человек. Также известно об одном пострадавшем — им стал 71-летний мужчина. ЧП случилось на улице Дорожная, д. 7/3 в Южном округе Москвы. Кадры с места происшествия есть в распоряжении редакции.