«Замечательный артист и чудесный человек»: режиссер «Папиных дочек» о Кокшенове

Известие о смерти советского и российского артиста Михаила Кокшенова потрясло всю страну. Оно стало настоящей трагедией как для поклонников звезды, так и для его коллег по цеху.

В интервью 5-tv.ru Александр Жигалкин признался, что смерть Кокшенова — большая утрата для российского кинематографа. Режиссеру довелось близко пообщаться с артистом лишь однажды — на съемках «Папиных дочек», но уже тогда Михаил произвел на него исключительно положительное впечатление.

«Замечательный артист, чудесный, добрый. <…> Замечательный, чудесный, добрый человек и хороший артист. <…> Замечательный артист, очень жалко, что он ушел», — отметил Жигалкин.

По данным 5-tv.ru, Михаил Кокшенов долго страдал от онкологического заболевания и лежал в Подмосковье в реабилитационном центре. В последнее время его состояние было тяжелым.