Стала известна предварительная причина смерти Михаила Кокшенова
Актер скончался на 84-м году жизни.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Стали известны обстоятельства смерти актера Михаила Кокшенова. По информации 5-tv.ru, звезда кино скончался на 84-м году жизни 5 июня. Актер долго страдал от онкологического заболевания и лежал в Подмосковье в реабилитационном центре. В последнее время его состояние было тяжелым.
В октябре прошлого года 5-tv.ru сообщал о том, то актер был доставлен в одну из больниц Москвы. В медучреждение Кокшенова привезли родственники. Поводом для беспокойства послужила гнойная рана на ноге. Несколько лет назад артист перенес инсульт. После этого здоровье 83-летнего артиста так и не восстановилось полностью.
Михаил Кокшенов родился в Москве. Окончил Щукинское училище в 1963 году. Сыграл более сотни ролей в театре и кино. Он хорошо известен зрителям по кинокартинам «Девчата», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Женя, Женечка и «Катюша».
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