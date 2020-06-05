Путин пообещал разобраться в ситуации с пострадавшим львенком из Дагестана

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Карина Бернтгольц
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Семимесячный хищник стал жертвой фотографа. На его теле было обнаружено много ран.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин пообещал взять под свой контроль ситуацию со львенком из Дагестана, который стал жертвой фотографа-живодера. Семимесячного хищника водили по пляжам ради платных фотографий с туристами. А когда животное заболело, от него просто избавились. Львенка нашли уже со множественными ранами, нижнюю часть его тела парализовало.

Челябинский ветеринар, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян взялся поставить зверя на все «четыре лапы». В ходе видеоконференции с российским лидером он попросил главу РФ взять под свой контроль наказание фотографа, который издевался над несчастным зверем.

«Я пометил то, что вы сказали. Постараюсь, чтобы мои коллеги — соответствующие поручения после нашей встречи будут сформированы — мимо этого не прошли», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске ветеринары спасают жизнь парализованному львенку. От маленького хищника, которому всего семь месяцев, прежние владельцы поспешили избавиться, как только питомец заболел.

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