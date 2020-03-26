Ветеринар из Челябинска спасает львенка, ставшего жертвой фотографа-живодера

В Челябинске ветеринары спасают жизнь парализованному львенку. От маленького хищника, которому всего семь месяцев, прежние владельцы поспешили избавиться, как только питомец заболел.

«По нашим данным, он стал жертвой „черных фотографов“ — людей, которые используют диких животных для наживы, чтобы зарабатывать деньги. Насколько нам стало известно, львенок стал просто ненужным, по каким-то причинам он оказался парализованным. Он пережил ад, это однозначно», — рассказала гендиректор компании So Travel Юлия Агаева.

Сейчас малыша выхаживает известный челябинский ветеринар Карен Даллакян. По словам специалиста, шансы поставить малыша «на все четыре лапы» все еще есть. Уже сегодня врач и его подопечный планируют отправиться в Москву на обследование. После этого львенок вернется в Челябинск и продолжит лечение.

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