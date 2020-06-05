В Петербурге откроются непродовольственные магазины

В Санкт-Петербурге непродовольственные магазины возобновят работу с 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Данное постановление не затронет магазины в торговых и торгово-развлекательных центрах — они по-прежнему остаются закрытыми. Кроме того, разрешается работа магазинов с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров.

Отмечается, что магазинам необходимо обеспечить закрытые примерочные зоны, а количество посетителей должно быть не более одного человека на четыре квадратных метра.

Власти также разрешили работу организаций-застройщиков и объектов розничной торговли автомобилями, но только по предварительной записи. Кроме того, розничная торговля машинами разрешена при условии отказа от проведения тестовых поездок и регулярной дезинфекции.

В сообщении также отмечается, что безопасность клиентов должна обеспечиваться с помощью масок, перчаток и соблюдения безопасной дистанции.

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