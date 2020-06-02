Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

|
Василий Заика
28

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, театры и концертные залы откроются для посетителей осенью.

Закрыть

Смотрите также:

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга в правительстве сообщил, что кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля. По его словам, зрители смогут посещать заведения при строжайшем соблюдении мер противовирусной безопасности, в числе которых специальная плотность рассадки и использование средств защиты.

«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы так же как, и во всем мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — цитирует Дмитрия Чернышенко ТАСС.

Заместитель председателя правительства отметил, что региональные власти будут принимать решения на основе текущей эпидемиологической обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открылись непродовольственные магазины.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 июн
Ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на все сферы жизни — Путин
2 июн
Врач назвал отличия симптомов сезонной аллергии от коронавируса
2 июн
Дженнифер Энистон продаст архивное фото для помощи в борьбе с коронавирусом
2 июн
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на добровольцах
2 июн
В Англии ввели запрет на секс между не живущими вместе людьми
2 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 11 108 человек
2 июн
В Самаре приступили к подготовке техники к Параду Победы
2 июн
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
2 июн
«Я и вся моя семья переболели»: Кучера рассказал, как победил коронавирус
2 июн
Названы три новых правила измерения температуры

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
68.98
-0.73 76.78
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
Походный сейф времен ВОВ обнаружили поисковики в Ростовской области
18:44
Росприроднадзор не допускался к месту разлива топлива в Норильске
18:37
«Все-таки догнала печалька»: Брежнева рассказала о депрессии из-за пандемии COVID-19
18:29
ОНФ организовал праздник для воспитанников приюта «Мамин Домик» в День защиты детей
18:24
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
18:17
Аналитики рассказали, насколько аномальной была весна в России в 2020 году

Сейчас читают

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В сети назвали победителя «Евровидении-2020»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок