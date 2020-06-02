Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, театры и концертные залы откроются для посетителей осенью.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга в правительстве сообщил, что кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля. По его словам, зрители смогут посещать заведения при строжайшем соблюдении мер противовирусной безопасности, в числе которых специальная плотность рассадки и использование средств защиты.
«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы так же как, и во всем мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — цитирует Дмитрия Чернышенко ТАСС.
Заместитель председателя правительства отметил, что региональные власти будут принимать решения на основе текущей эпидемиологической обстановки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открылись непродовольственные магазины.
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