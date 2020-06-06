Россиянам рассказали, какие овощи и фрукты безопасно покупать в июне

С наступлением лета ассортимент на овощных и фруктовых прилавках в российских магазинах и на рынках увеличился в несколько раз. Остановить свой выбор на чем-то покупателю бывает непросто. К тому же иногда недобросовестные продавцы выдают привезенный из-за рубежа товар за отечественный. Зачем это делается, и какие овощи и фрукты действительно уже созрели в южных регионах России, в интервью 5-tv.ru рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, большинство сезонных ягод и овощей в Крыму и в Краснодарском крае в июне уже поспевают, а клубника вот-вот даст первый урожай не только в южных регионах, но и в средней полосе России. Однако из-за более суровых климатических условий выращивание сельскохозяйственных культур обходится российскому фермеру несколько дороже, чем турецкому или греческому, а потому и стоимость отечественных фруктов и овощей несколько выше. Недобросовестному продавцу выгодно выдать импортный товар за российский, чтобы продать подороже.

Между тем практически весь ассортимент сезонных овощей — огурцы, помидоры и даже картошка — на наших прилавках действительно уже сейчас может быть привезен из южных регионов России, где современные технологии позволяют получить урожай ранней весной.

«Они выращивают в больших теплицах, которые называют балаганы… поэтому у них сбор помидоров кончается где-то в декабре, а уже в конце декабря или в самом начале января у них уже высеваются на рассаду помидоры. Поэтому получить раннюю продукцию в условиях Краснодарского края не составляет никаких проблем», — пояснил специалист.

По словам Михаила Воробьева, таким же образом уже к февралю выращивается и любая зелень, ранняя капуста, и даже картошка.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказывал, какие растения можно, а какие уже поздно сажать в июне, и как влияет на посадки холодная погода.