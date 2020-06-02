Первый месяц лета в средней полосе России начался с довольно прохладной погоды, и синоптики обещают еще похолодание в Московском и ряде других регионов. А ведь это период, когда садоводы и огородники активно высаживают в грядки заботливо выращенную рассаду и семена овощей и цветов. 5-tv.ru поинтересовался у специалиста, как низкая температура воздуха может сказаться на растениях и какие из них можно сейчас сажать, а какие уже поздно. По словам биолога и агронома Михаила Воробьева, прохладная погода, наоборот, пойдет только на пользу высаживаемым в грунт растениям.

«Сейчас похолодания, ведь сейчас нет заморозков, поэтому высадка рассады любых овощных или декоративных культур в принципе не представляет никаких проблем. Нет никаких предпосылок чтобы что-то такое задерживать. Наоборот при высадке в такую прохладную, дождливую погоду приживаемость лучше, чем в жаркую и сухую. Поэтому проблем нет, если есть какая-то рассада, ее надо высаживать, подошли сроки, сейчас можно ее высаживать, ничего плохого в этом не будет», — пояснил агроном.

При этом некоторые овощи сажать уже даже поздно. Например, редиску и пекинскую капусту, которые очень чувствительны к длительности светового дня. По словам Воробьева, эти культуры развивают цветы, а не корнеплоды, поэтому их высаживают, когда длительность светового дня короче. Если посадить их сейчас, урожай будет, но не такой, как хотелось бы.

Семена помидоров высаживать тоже уже поздно, рассаду нужно было подготовить заранее. Дело в том, что у томатов период плодоношения наступает через 90 дней, а у высокорослых это 120 дней, иногда даже 140.

«То есть если посадить их сейчас, они к осени благополучно вырастут, зацветут, но плоды у них созреть не успеют. Поэтому если сейчас еще не вырастили рассаду томатов или не купили ее, то сеять томаты, перцы, баклажаны сейчас не имеет никакого смысла, потому что период их развития будет превышать наш теплый период, в частности в средней полосе России», — предупредил Михаил Воробьев.

Зато еще не поздно посеять семена огурцов, которые первый урожай дают через 40 дней.

Что касается подкормки растений, то пока еще можно использовать азотные удобрения. Но только до 15–20 июня. После этого до августа подкармливать растения нужно только комплексными удобрениями, которые включают в себя азот, фосфор и калий. А начиная с августа — только фосфорные и калийные удобрения, чтобы культуры начинали готовиться к зиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие дни в начале июня благоприятны для посадки растений по лунному календарю.