Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса
Средство предназначено для лечения тяжелых форм инфекции.
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Фото, видео: EPA / MAXIM SHIPENKOV
Второй препарат для лечения осложнений при коронавирусе зарегистрировали в Минздраве РФ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Регистрация препарата «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») была проведена по ускоренной процедуре, отметили в министерстве.
«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении министерства.
Лекарство изначально разрабатывалось для лечения ревматоидного артрита. Как отмечает «Экономика сегодня», производителем препарата является международная инновационная биотехнологическая компания Biocad.
Первым препаратом, зарегистрированным в России как средство для лечения COVID-19, стал «Авифавир». Как сообщал ранее 5-tv.ru, он будет бесплатно предоставляться гражданам страны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
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