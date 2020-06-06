Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

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Алина Потёмкина
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Средство предназначено для лечения тяжелых форм инфекции.

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Фото, видео: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Второй препарат для лечения осложнений при коронавирусе зарегистрировали в Минздраве РФ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Регистрация препарата «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») была проведена по ускоренной процедуре, отметили в министерстве.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении министерства.

Лекарство изначально разрабатывалось для лечения ревматоидного артрита. Как отмечает «Экономика сегодня», производителем препарата является международная инновационная биотехнологическая компания Biocad.

Первым препаратом, зарегистрированным в России как средство для лечения COVID-19, стал «Авифавир». Как сообщал ранее 5-tv.ru, он будет бесплатно предоставляться гражданам страны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

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