Препарат от короновируса в России начнут выдавать бесплатно

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Карина Бернтгольц
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Соответствующее заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на совещании с Владимиром Путиным.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом «Авифавир» будет бесплатно предоставляться гражданам страны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В клиники лекарство поступит уже 11 июня. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе», — отметил он.

Руководитель РФПИ также добавил, что интерес других государств к новому отечественному препарату может стать причиной увеличения объемов производства лекарства в три раза. Изначально планировалось изготовлять 700 тысяч курсов в год, однако из-за запросов других стран объем может быть увеличен до двух миллионов курсов в год, пояснил Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отечественный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Авифавир» получил одобрение Минздрава РФ.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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