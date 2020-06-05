Препарат от короновируса в России начнут выдавать бесплатно

Российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом «Авифавир» будет бесплатно предоставляться гражданам страны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В клиники лекарство поступит уже 11 июня. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе», — отметил он.

Руководитель РФПИ также добавил, что интерес других государств к новому отечественному препарату может стать причиной увеличения объемов производства лекарства в три раза. Изначально планировалось изготовлять 700 тысяч курсов в год, однако из-за запросов других стран объем может быть увеличен до двух миллионов курсов в год, пояснил Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отечественный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Авифавир» получил одобрение Минздрава РФ.