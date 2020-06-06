Звезда «Бандитского Петербурга» поздравил с днем рождения сына, погибшего 8 лет назад

Советский и российский актер Дмитрий Певцов, прославившийся своей ролью в кинокартине «Бандитский Петербург», показал фото погибшего сына Даниила в его день рождения. 5 июня юноше могло бы исполниться 30 лет. Однако 3 сентября 2012 года его жизнь трагически оборвалась.

«Данечка! С днем рождения!» — подписал звезда свой пост.

Instagram @dima_pevtsov

Как пишет «Экономика сегодня», фанаты обратили внимание на поразительное сходство Певцова с его наследником и почтили память последнего.

«Светлая память!»

«Вы так похожи! Не отличить!»

«Царствие Небесное Даниилу! Как же вы похожи, просто чудо какое-то!» — писали фолловеры.

Даниил Певцов в 2012 году выпал из окна, после чего впал в кому. В течение девяти дней врачи боролись за его жизнь. Впоследствии сын актера скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Певцов рассказал, до чего его сына довел гнев.