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  4. Певцов из «Бандитского Петербурга» рассказал, до чего его сына довел гнев

Певцов из «Бандитского Петербурга» рассказал, до чего его сына довел гнев

, 11:21 | Карина Бернтгольц Фото 725

На своей странице в Instagram актер поделился философскими рассуждениями о любви и ненависти.

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Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov, ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский актер Дмитрий Певцов, прославившийся после съемок в детективном сериале «Бандитский Петербург», разместил в Instagram философский пост. Звезда привел пример, на котором продемонстрировал деструктивное воздействие гнева на нашу жизнь.

«Недавно мой 12-летний сын в гневе и раздражение ударил кулаком в стену и сломал себе пятую пястную кость», — с грустью вспомнил артист.

Произошедший случай натолкнул Певцова на размышления о ненависти и любви, пишут Дни.ру. Актер напомнил подписчикам, что только любовь — «иррациональное чувство» — выполняет созидающую функцию. Однако, чтобы ее сохранить и дарить людям, нужно, прежде всего, работать над собой, уверен звезда.

«Любовь — это работа… прежде всего над самим собой: это обучение терпению, смирению, умению прощать. Любовь нельзя положить в карман и пойти дальше, она умрет», — пояснил Певцов.

Он противопоставил любви ненависть, которая, по его мнению, кажется «объективной, рациональной», но несмотря на это, несет много вреда. Актер убежден, что испытывать ненависть проще, чем проявлять любовь к кому-либо, однако она порождает жестокость, несправедливость и коварство.

Instagram @dima_pevtsov

Своим постом Певцов попытался объяснить подписчикам, что испытывая гнев и ненависть, человек уничтожает самого себя, что можно было отчетливо увидеть на примере его сына, который причинил себе боль, разозлившись не на шутку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Instagram Дмитрия Певцова бегут подписчики.

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