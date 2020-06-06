«Прическа огонь!»: фанатов рассмешило «винтажное видео» Димы Билана

|
Алина Потёмкина
72

Поклонники также отметили пиджак не по размеру, в котором выступал в юности артист.

«Прическа огонь!»: фанатов рассмешило «винтажное видео» Димы Билана

Фото: Instagram @bilanofficial

Певец Дима Билан решил присоединиться к празднованию дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в сети. В Instagram он выложил архивное видео, на котором, судя по всему, сдает экзамен в музыкальной школе или просто участвует в творческом вечере. Стоя у рояля, будущий кумир миллионов исполняет романс на стихи солнца русской поэзии «Я помню чудное мгновенье».

«Винтажное видео! Нашел все-таки! Мне тут 16-17 лет! Делюсь!» — написал Билан.

Instagram @bilanofficial

Помимо вокальных данных артиста, которые, к слову, уже тогда были на высоте, поклонники отметили внешний вид артиста. Юный Билан одет в пиджак, который ему явно великоват, а волосы аккуратно приглажены к голове, челка распадается на пробор посреди лба.

«Пиджачок от Юдашкина»

«Дима шикарен. Прическа вообще огонь! Наверное, 90-е приблизительно, да?»

«Прямо раритет»

«Дима, как молоды вы были! И уже тогда талантливы!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан показал редкое фото с мамой в ее день рождения.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня

Последние новости

20:35
Шеф-повар рассказал, какие блюда необходимо приготовить в День Святой Троицы
20:26
Экс-супруга Джигарханяна грубо прокомментировала смерть Юлии Норкиной
20:14
В Дагестане проводят проверку по факту убийства на камеру краснокнижного орла
19:56
«В шикарном СВ»: Шаляпин рассказал сон о путешествии с покойной Крачковской
19:42
Собчак передумала «поддерживать Миннеаполис» после критики в сети
19:30
Связано с имуществом? Пиар-директор Алибасова рассказал о его загадочном исчезновении

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня
Коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок