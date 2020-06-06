«Прическа огонь!»: фанатов рассмешило «винтажное видео» Димы Билана

Певец Дима Билан решил присоединиться к празднованию дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в сети. В Instagram он выложил архивное видео, на котором, судя по всему, сдает экзамен в музыкальной школе или просто участвует в творческом вечере. Стоя у рояля, будущий кумир миллионов исполняет романс на стихи солнца русской поэзии «Я помню чудное мгновенье».

«Винтажное видео! Нашел все-таки! Мне тут 16-17 лет! Делюсь!» — написал Билан.

Instagram @bilanofficial

Помимо вокальных данных артиста, которые, к слову, уже тогда были на высоте, поклонники отметили внешний вид артиста. Юный Билан одет в пиджак, который ему явно великоват, а волосы аккуратно приглажены к голове, челка распадается на пробор посреди лба.

«Пиджачок от Юдашкина»

«Дима шикарен. Прическа вообще огонь! Наверное, 90-е приблизительно, да?»

«Прямо раритет»

«Дима, как молоды вы были! И уже тогда талантливы!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан показал редкое фото с мамой в ее день рождения.