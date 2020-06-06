«Прическа огонь!»: фанатов рассмешило «винтажное видео» Димы Билана
Поклонники также отметили пиджак не по размеру, в котором выступал в юности артист.
Фото: Instagram @bilanofficial
Певец Дима Билан решил присоединиться к празднованию дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в сети. В Instagram он выложил архивное видео, на котором, судя по всему, сдает экзамен в музыкальной школе или просто участвует в творческом вечере. Стоя у рояля, будущий кумир миллионов исполняет романс на стихи солнца русской поэзии «Я помню чудное мгновенье».
«Винтажное видео! Нашел все-таки! Мне тут 16-17 лет! Делюсь!» — написал Билан.
Помимо вокальных данных артиста, которые, к слову, уже тогда были на высоте, поклонники отметили внешний вид артиста. Юный Билан одет в пиджак, который ему явно великоват, а волосы аккуратно приглажены к голове, челка распадается на пробор посреди лба.
«Пиджачок от Юдашкина»
«Дима шикарен. Прическа вообще огонь! Наверное, 90-е приблизительно, да?»
«Прямо раритет»
«Дима, как молоды вы были! И уже тогда талантливы!» — восхищались фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан показал редкое фото с мамой в ее день рождения.
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