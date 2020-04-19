«Любим!» — Дима Билан показал редкое фото с мамой в ее день рождения
В комментариях к посту в Instagram пользователи присоединились к поздравлениям артиста.
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Фото, видео: Instagram @bilanofficial
Известный российский поп-исполнитель Дима Билан трогательно поздравил свою маму с днем рождения. На личной странице в Instagram артист разместил нежное фото с родительницей, на котором крепко обнимает ее за плечи.
«Мама, Нина Дмитриевна! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днем рождения! Любим!» — написал музыкант в подписи к публикации.
Поклонники были растроганы таким теплым постом и принялись поздравлять изменницу в комментариях. Многие отметили, что ей очень повезло с сыном, а кто-то признал, что Билан очень похож на свою мать.
«Как две капли воды!»
«С днем рождения мамочку! Здоровья!»
«Димуль, мама красивая! Долгих лет ей и здоровья!»
«Ох хорошие! Нине Дмитриевне самых наилучших пожеланий и наполненных самым солнечным светом и теплом десятилетий! И детей всегда рядом!» — желали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан представил подписчикам своего отца.
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