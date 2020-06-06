Собчак передумала «поддерживать Миннеаполис» после критики в сети

Ксения Собчак в свойственной ей манере присоединилась к соболезнующим из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США. В Instagram она разместила отрывок из песни «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

«Миннеаполис, я с тобой blacklivesmatter. Смотреть со звуком», — написала Собчак.

Однако юмор ведущей не понравился ее поклонникам. Большинство писали в комментариях, что это не смешно, и своим поведением она портит свою репутацию. Хотя находились и те, кому пришлась по вкусу шутка Собчак.

«Ксюша, остро»

«Это отвратительно»

«Ксения Анатольевна, ну вы-то куда? Зачем?»

«За гранью», — писали фанаты.

Позже Собчак удалила скандальный пост. Ранее она уже осуждала погромы в США, которые устраивают протестующие. Тогда ведущая заявила, что ситуация в Штатах показывает, что сколько свободы ни давай людям, если они неуспешны, то всегда найдут, на кого свалить вину за это.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший сотрудник Ксении Собчак уличил ее во лжи.