Багровые реки Норильска

Экспертиза шестилетней давности показала, основанию бетонного топливохранилища норильской ТЭЦ требуется капитальный ремонт. В 2016- м резервуар по бумагам официально вывели из эксплуатации.

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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru

Одна из главных тем уходящих семи дней — экологическая катастрофа в Норильске. И это при том, что авария произошла на прошлой неделе. Просто известно о ней стало спустя двое суток.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, произошла разгерметизация резервуара. В воду и почву попало около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Допустимая концентрация вредных веществ была превышена в десятки тысяч раз. Местные реки буквально стали багровыми от солярки. Природе нанесли непоправимый ущерб. А теперь самое интересное…

Если бы предприятие вовремя сообщило о проблемах и не решало их своими силами — таких шокирующих последствий можно было избежать. Однако, драгоценное время упустили. В итоге понадобилось личное вмешательство президента. На экстренном совещании Владимир Путин устроил разнос и чиновникам, и представителям компании.

«А кто собственник этого резервуара, откуда топливо вылилось?» — задал на совещании вопрос президент.

«Норильский комбинат НТЭК, это дочернее предприятие Норильско-Таймырской энергетической компании», — пояснил губернатор Красноярского края Александ Усс.

«Как раз Липин Сергей Валерьевич — это руководитель этой компании?»

«Да, он руководитель этого подразделения».

«Сергей Валерьевич, по Вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У Вас там все в порядке со здоровьем?»

В Норильске объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. На ликвидацию последствий бросили все возможные силы и даже больше. Специалисты из других регионов и других компаний отправились на место аварии. Туда лично прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. По словам президента, сейчас нужно тщательно разобраться в причинах и оценить ущерб. Возбуждено несколько уголовных дел. С места событий Леонид Китрарь.

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