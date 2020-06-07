Выбор будущего

Уже ни у кого не вызывает сомнения насколько актуальными и своевременными стали во время эпидемии поправки к конституции, которые закрепляют доступность и качество медицинских услуг. По данным социологов в первую очередь россияне поддержали именно этот пакет изменений в главном законе страны.

Сбережение здоровья, увеличение продолжительности жизни, демографический вопрос — это приоритетные направления. Но есть еще не менее важные. И все они нашли отражение в предложенных поправках.

В этот понедельник президент озвучил новую дату голосования — оно состоится 1 июля. День оптимален и с законодательной точки зрения, и с точки зрения безопасности. Вирус отступает и через месяц ситуация будет, надеемся, значительно лучше. А мы с вами спокойно отправимся на участки. Роман Ишмухаметов с подробностями.

Вместо морских просторов он пока покоряет велодорожки. Единственный россиянин, который пробился в мировую элиту кайтсерфинга Петр Тюшкевич только-только возвращается в большой спорт. Казалось бы закаленный организм атлета, без вредных привычек должен был легко справится с коронавирусом. Но даже его иммунитет не смог справиться с COVID-19 — едва не дошло до искусственной вентиляции легких.

«Я потихоньку — только сейчас набираю форму! Лечение прошло очень хорошо, несмотря на то, что я пролежал три недели в больнице! Все новое оборудование, очень хорошие палаты и врачи», — говорит чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.

Петр знает, о чем говорит, он может сравнивать медицину разных стран — не раз тренировался и выезжал на соревнования за границу. Собственно, и вирус он подхватил во Франции в марте этого года. И он понимает, почему российская медицина так эффективно противостоит этой международной чуме, почему у нас низкая смертность.

Оперативность в принятие решений, современное оборудование, высококлассные специалисты и безграничная самоотверженность медиков. Все это появилось, конечно не в одночасье. Современную российскую медицину выстраивали из руин 90-х долго, мучительно и медленно. И безусловно, еще очень многое надо сделать. Именно это и предлагается по сути — закрепить в обновленной Конституции. Принцип безусловного внимания к жизни и здоровью каждого россиянина, вседоступность качественной, передовой медицинской помощи. Мы все знали, что это важно. Но коронавирус обострил понимание этого простого факта. И показал, что давно пришло время заменить декларативные лозунги — незыблемой буквой основного закона.

«Мы перенесли дату всероссийского всеобщего голосования по поправкам в Конституцию исходя из основного, главного приоритета — сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого. Но исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — подчеркнул президент.

Понятно, что в случае даже малейшего подозрения на возможность обострения ситуация — никто не стал бы рисковать и назначать дату голосования. Президент требует обеспечить беспрецедентные меры безопасности. Наши специалисты изучили международный опыт. В Южной Корее, где выбирали парламент. Там вообще организовали отдельные участки для людей с подтвержденным «ковидом, » отдельное голосование для тех, кто находился на карантине, по почте отдали свои голоса те, кто в этот момент были в больнице. И это далеко не полный перечень выборных инноваций.

«Выборы прошли на пике, но было все так организовано, что заражений почти не было», — говорит политолог Павел Данилин.

До российского всенародного голосования чуть меньше месяца — у организаторов есть время все перепроверить. Даже в самых отдаленных уголках страны, абсолютно на всех участках — а всего в России их 96 с половиной тысяч — будут строжайше соблюдаться правила, чтобы свести риски к нулю. Говорят, проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.

Как правило участки располагаются в школах. Вот одна из Петербургских гимназий, где будет проходить всероссийское голосование. На входе всем без исключения измерят температуру. Выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. Пройти можно будет только так. После голосования участок нужно будет покинуть через отдельный выход, чтобы не контактировать с теми, кто только что пришел.

На голосовании, разумеется будут присутствовать наблюдатели, как и положено. Уже сейчас желающих 90 тысяч, но это число, увеличится, как минимум в пять-шесть раз!

«Мы принимаем их от политических партий. Мы их принимаем по индивидуальным направлениям», — поясняет руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием, член общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Те, кто по объективным причинам не сможет добраться до участка для голосования, все равно смогут выбрать свое будущее и будущее своих детей. ЦИК предусмотрел возможность изьявить свою волю на дому. Причем бесконтактно. Комиссия придет в удобное время с герметичным пакетом. Внутри — средства защиты, бюллетень и бланк, в котором отмечают паспортные данные проголосовавшего. Если гражданин окажется не по месту регистрации — предусмотрели механизм «мобильный избиратель». Заявление о прикреплении к удобному участку можно подать в МФЦ, территориальной комиссии и на портале Госуслуг. Также, чтобы избежать очередей первого июля, голосовать можно в течение недели до этой даты.

«Участники голосования в течении шести дней до дня голосования могут прийти на участок до голосования и отдать свой голос, так как они приходят, комиссия работает, наблюдатели присутствуют, СМИ присутствуют, мы просто разводим потоки», — говорит председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В Москве и Нижегородской области — проголосовать можно будет и через интернет. Для этого нужно иметь подтвержденную запись на портале госуслуг, с личной страницы — перейти на специально созданный сайт. Как видно — никакой спешки. А ведь сколько спекуляций от так называемых диванных экспертов было на тему дня голосования и форсирования событий. Самое расхожее — совмещение с Парадом Победы 24 июня. Но президент расставил точки над «i».

«Парад Победы — это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции. Мне кажется, и экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в День Победы — это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. Поэтому не будем, на этом точно не будем экономить», — заявил глава государства.

По сути, всю ту помощь, которую государство оказывало семьям с детьми и пожилым людям в последние месяцы предлагается сделать — нормой. Без права отмены, без бюрократии в виде ссылок на понятные только чиновникам подзаконные акты. Написано в Конституции — значит беспрекословно исполняется, не подвергается сомнению. Это касается, например, обязательной индексации пенсий и социальных выплат не реже раза в год. У Людмилы Степановой — четверо детей, трое — несовершеннолетние. За последние месяцы с учетом всех видов помощи — она получила почти сорок тысяч рублей. Хорошее подспорье для большой семьи.

«Поддержка государства тоже очень важна! Думаю, поправки в Конституцию — это тоже достаточно важно, чтобы будущее наших детей было подкреплено еще и государственной поддержкой», — говорит многодетная мать Людмила Степанова.

За последние десятилетия в стране изменилось все — но в первую очередь отношение к человеку. И если раньше только декларировали, что «Россия — социальное государство», то сейчас это факт, подкрепленный реальными мерами поддержки. О чем говорит беспристрастная статистика.

«В первую очередь по вопросам социальных гарантий, по так называемым социальным поправкам, и уровень поддержки до 90, иногда выше, процентов», — подчеркивает член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас.

Такие же высокие цифры одобрения и поддержки вызывает, и поправка, которая касается волонтеров. Их многомиллионная армия все эти сложные месяцы были также на передовой борьбы с коронавирусом помогали пожилым людям с продуктами, собирали ноутбуки для школьников, отвозили врачей на вызовы, ухаживали за теми, кому уж точно казалось не откуда ждать помощи — бездомными. Общий вызов — объединил разных людей. Помогая другим они никогда не просят помощи. А самая большая благодарность для них — искреннее «Спасибо».

«Я больной человек. У меня сильное головокружение. Они все делают правильно, аккуратно и очень приятно. Спасибо им огромное».

Целый ряд поправок направлен на укрепление суверенитета страны. Чтобы прочувствовать их актуальность, нужно вновь мысленно вернуться в начало 90-х, когда наших так называемых младореформаторов — консультировали сотни американских специалистов, среди которых и действующие сотрудники спецслужб. Когда Россия, по сути оказалась, под внешним управлением и жизнь большой страны, в одночасье лишившейся своих богатств, распроданных за копейки, зависела от милости МВФ и Вашингтона, диктовавшего драконовские условия предоставления кредитов.

«Был период, когда этот суверенитет был практически передан во внешнее управление. И сегодня в Европе тоже очень значительная часть национальных суверенитетов передано на внешнее управление», — говорит политолог Дмитрий Журавлев.

Конечно важна и поправка в 81-й статье. Ту, что предложила Валентина Терешкова — про сроки президентский полномочий. Кардинальных изменений не будет. Президентом можно быть не более двух раз. По личной инициативе Путина отказались от ремарки «подряд». И вполне справедливым, кажется, предложение — чтобы в новом летоисчислении России все это считалось по-новому. Причем тут есть значительный нюанс — никто не говорил, что Путин решил снова баллотироваться. Но сама эта возможность как ушат холодной воды на разгоряченные головы.

«Такая реакция определенной категории общества говорит о том, что они боятся сохранения курса, а курс я думаю сохранен будет в любом случае. Курс на укрепление суверинитета, курс на национализацию элит, курс на благосостояние каждого гражданина нашей страны. Многим это не нравится, тем кто надеялся, на то, что момент транзита власти они смогут использовать для кардинального изменения курса нашей страны», — уверен директор международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Предстоящее голосование — это проверка на зрелость общества, на готовность отстаивать то, чего всем нам удалось таким трудом добиться. 1 июля 2020 года — еще не наступив уже вошло в историю нашей страны.

«Обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами. Неслучайно Конституцию называют Основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие», — призвал граждан России Владимир Путин.