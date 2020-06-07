Арифметика счастья детского омбудсмена Анны Кузнецовой

Безусловный приоритет государства — это наши дети, забота и обеспечение их будущего. Они ведь не столько цветы жизни — сколько основа процветания России. Им жить в нашей стране, им ее развивать и дальше.

Основе общества в поправках к Конституции уделено очень много внимания. Семья это «союз мужчины и женщины» и никак иначе. Как говорил президент пока он у власти по-другому и быть не может.

В понедельник, в день защиты детей, Владимир Путин встретился в режиме онлайн с многодетными семьями. Обычно все это происходит в Кремле, на праздничном обеде, но COVID-19 пока не побежден. Встреча состоится обязательно, но позже. Там же будет вручена награда «Родительская слава». Тем не менее телемосты получились такими же теплыми, как при очных встречах. Юные собеседники президента вели себя непринужденно. Кто-то болтал и веселился, а кто-то спал.

«Миссия материнства и отцовства, а это именно миссия — одна из самых благородных. Она приносит настоящее счастье. А родительство — это вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал: любви, крепости семейных уз и преемственности поколений. И как история семьи является частью истории страны, так и гордость за свой род рождает гордость за все наше огромное Отечество», — подчеркнул президент.

В дискуссии принимала участие и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Буквально за несколько дней до разговора с президентом она стала мамой в седьмой раз.

«Анна Юрьевна, когда у Вас родился седьмой ребенок? Когда это произошло?»

«Это произошло буквально на днях, 28 мая».

«Как Вам удается сохранять такую форму? 28 мая — это совсем недавно».

«Здесь рядышком меня поддерживают, дети дают силы».

«Хорошо, ладно. Всего Вам доброго. Спасибо Вам большое».

И вот сейчас мы из первых уст узнаем о рецепте семейного счастья. У нас на связи уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Я приветствую вас Анна Юрьевна, прежде всего хочу поздравить вас с рождением седьмого ребенка. Вы, конечно, ну просто потрясли и удивили многих. Уже спустя буквально пару дней после родов плотно работаете и докладываете президенту. Вот как вам удается в чем секрет?

«Меня подобные вопросы, честно скажу, немного застают всегда врасплох, потому что нет этого рецепта. Твое время, оно как будто растягивается и наоборот сжимается. Ты расставляешь приоритеты и все понимаешь, что, вот оно самое главное сегодня с тобой, а все остальное — это второе. Ну и конечно была возможность выстроить работу. Если уже говорить из практических соображений, выстроить работу нашего аппарата дистанционно. Мы сейчас обрабатываем все обращения».

Достаточно ли у вас сейчас остается времени на вот такую большую семью, чтобы им больше уделять внимания?

«Вы знаете, у меня абсолютно однозначный ответ на этот вопрос — времени никогда не хватает для своей семьи, для своих детей. Вот по крайней мере у меня. Сколько бы его не было, тебе всегда хочется быть с ними еще и еще. Ну что, работали и наши родители, и родители наших родителей. Это тоже некоторый момент, который нам всем вместе нужно пережить, но самое главное, что мы не только физически, мы и душой были вместе».

Давайте идеальную ситуацию представим. Как вы обычно проводите время с детьми и как бы вы хотели в идеальном варианте его проводить?

«Я думаю что-то, что у тебя есть, то и нужно делать максимально идеально. Не фантазировать. А вот сейчас один ребенок занимается на саксофоне, ребята вышли погулять, малыш спит. Поэтому вот оно мое состояние на этот момент».

Государство пытается стимулировать рождаемость и доступными ему инструментами. Вот в первую очередь финансовыми. Что на ваш взгляд может еще сделать само общество, чтобы россияне стремились больше рожать?

«Конечно финансовые меры они важны. Это абсолютно точно, правильно и порядка 30% россиян говорят о том, что на рождение следующего ребенка для них важным было бы повышение пособий, порядка 30%. Но все же многодетность, мне кажется, она где-то в голове. Она где-то в душе, где-то в сердце».

Я сталкивался с этим вопросом, молодожены ждут, не торопятся, выстраивают карьеру, а о детях вспоминают только в последнюю очередь.

«Ну это еще раз подтверждает, что решение сначала принимается человеком, лишь потом опирается на те условия, которые есть. Но все же, мы видим тенденцию увеличения числа пособий, их концентрации на семьях с детьми, расширяется перечень этих пособий, то есть расширяется целевые группы получателей этих пособий».

Вы вывели формулу арифметики счастья, как вы написали в инстаграме. Поделитесь ей, если можно.

«Ну, знаете, это так просто случайно пришло вдруг в голову… Пятый сын, седьмой ребенок, десятый внук у родителей. Ну что ж, вот такая она моя арифметика на данный момент. Просто, если ты любишь свою семью, ты любишь дело, которое ты делаешь. Вот это и есть формула в которую вкладываются любые цифры, и они приносят тебе счастье».

Удачи вам и еще раз поздравляю.

«Спасибо, благодарю вас».