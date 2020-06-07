Боня открыла секрет, как не стать «забитым существом» в собственном доме

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня обожает делиться с фолловерами секретами «правильной» жизни и регулярно дает советы подписчицам, как стать настоящей женщиной в жестоком современном мире. Очередную Insta-лекцию звезда посвятила проблема домашнего насилия: основываясь на собственный опыт рассказала, как не стать «забитым существом».

Дива призналась, что успела расстаться с бывшим возлюбленным до того, как банальные ссоры превратились в сущий ад. Так, по словам Виктории, молодой человек был слишком ревнив и всякий раз устраивал любимой истерики без повода. Безусловно, скандалы выматывали Боню, однако последней каплей стал тот момент, когда поддавшийся эмоциям мужчина схватил звезду за руку и сильно «тряханул».

«Женщина должна себя поставить так, чтобы ее ценили в доме, а не превращаться в забитое существо. Когда он меня схватил, то это был мощный скандал!» — заявила телеведущая.

Instagram @victoriabonya

В числе прочего, Виктория заметила, что, привыкнув к агрессии, она сама нередко становилась инициатором скандалов. Однако делала это неосознанно и только с целью получения выгоды и манипуляции.

По мнению дивы, точно так же поступает и большая часть прекрасной половины человечества. Девушки якобы сами рады играть роль жертвы только для того, чтобы добиться желаемого.

«Я рекомендую всем, кого не устраивают разные моменты и ситуации в жизни, сесть и написать список из 15–20 пунктов, почему вам это выгодно», — обратилась к женщинам Боня, отметив, что эта техника поможет лучше разобраться в себе и устранить причины бесконечных домашних скандалов.

В заключение звезда посоветовала не терпеть ненавистного мужа, если он хотя бы раз осмелился поднять руку на избранницу — таких людей уже не исправить.

Подписчицы поблагодарили Боню за столь информативное видео и решительно заявили, что пересмотрят личное отношение к проблеме домашнего насилия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению Виктории Бони, должна уметь делать «настоящая русская баба».