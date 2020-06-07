Православные верующие встречают День Святой Троицы

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Василий Заика
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7 июня христиане отмечают один из главных церковных праздников.

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Фото, видео: ТАСС/Алешковский Митя, / Шарифулин Валерий

Православные верующие встречают День Святой Троицы. 7 июня на 50-й день после Пасхи христиане отмечают один главных церковных праздников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию. Богослужение пройдет в храме святого благоверного князя Александра Невского неподалеку от подмосковного Переделкино.

Предстоятель Русской православной церкви в День Святой Троицы, как правило, совершал литургию в Троице-Сергиевой лавре. В 2020 году было принято решение отказаться от традиционного богослужения из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса.

«Такое решение (служить в закрытом скиту — Прим.ред.) принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ», — цитирует РИА Новости главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

В России День Святой Троицы пройдет в условиях режима санитарных ограничений из-за распространения COVID-19. При этом правила ответственного поведения россиян в разных регионах страны могут быть дифференцированными.

Многие храмы в РФ остаются закрытыми для прихожан. Представители духовенства рекомендуют гражданам молиться дома и смотреть прямые трансляции служб в сети. В некоторых субъектах России верующих допустят в церкви, но число молящихся будет ограничено санитарными требованиями.

Например, 6 июня по благословению патриарха Кирилла свои двери для прихожан распахнули московские храмы. Верующим предписано соблюдать безопасную дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

В Подмосковье церкви открыты для молящихся с третьего числа. Все богослужения будут совершаться вне стен на улице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и чего нельзя делать верующим 7 июня — в День Святой Троицы.

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