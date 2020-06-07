День Святой Троицы: что можно и чего нельзя делать верующим 7 июня

В воскресенье, 7 июня, православные христиане отметят крупный религиозный праздник — День Святой Троицы. В этот день, согласно Библейскому писанию, с небес сошел обещанный Иисусом Христом Святой Дух.

История праздника

Православная церковь празднует Святую Троицу на 50-й день после Пасхи. В этом году праздник выпадает на 7 июня.

Согласно Евангелию, в этот день апостолы находились в Иерусалиме, как им велел Иисус Христос перед Вознесением. Они собрались в одном из верхних помещений дома на холме Сион. Именно там, по преданию, прошла последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа с учениками, известная как Тайная Вечеря.

После этого на землю сошел Святой Дух, и апостолы стали наделены удивительным даром — нести слово божье по миру на разных языках.

Что можно делать на Троицу 7 июня

В один из главных православных праздников принято ходить в церковь и слушать литургию. Однако в этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией помолиться можно и дома и попросить Господа Бога за себя и своих родных.

В этот день в народе было принято загадывать желания и обращаться к Иисусу Христу с различными просьбами. Девушки верили, что именно в День Святой Троицы, при соединении души, тела и святого духа, пространство наполняется особой энергетикой, которую нужно использовать для реализации ранее задуманного, поэтому просили встретить своего суженого.

7 июня можно и нужно признаваться в любви и говорить приятные и добрые слова друг к другу. Лучше попросить прощения за все нанесенные обиды и постараться искупить свои грехи.

Что нельзя делать на Троицу 7 июня

В христианский праздник запрещено злиться, ссориться, кричать и обижаться. Лучше постараться сдержать свой гнев и не выливать его на своих близких.

На кладбище на Троицу ходить не рекомендуется. Это нужно сделать заранее, а праздничный день провести дома в семейном кругу.

Тем, кто запланировал на ближайшее время регистрацию брака, также лучше отложить это событие на несколько дней.

Кроме того, в большой праздник Святой Троицы нельзя купаться в водоемах, наши суеверные предки верили, что сегодня русалки бесчинствуют, поэтому могут заманить к себе купающегося и погубить его.

Приметы на Троицу 7 июня

Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.

Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.

Сегодня идет дождь — лето будет жарким.

Светит солнце — жди перемен.

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