Три автомобильных моста разрушены паводками в Красноярском крае

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Василий Заика
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Движение поездов на участке Абакан — Тайшет ограничено из-за подмыва железнодорожной насыпи.

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Фото, видео: Telegram @СТРЕЛКА

Три автомобильных моста разрушены паводками в Партизанском и Курагинском районах Красноярского края, сообщает ТАСС.

Проливные дожди стали причиной подъема уровня воды в реке Сейба, в результате чего было нарушено дорожное сообщение на 25-м километре трассы Щетинкино — Джойка. Также закрыто движение транспорта на 50-м и 65-м километрах магистрали Партизанское — Мина.

Сообщение с пятью населенными пунктами Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана организовано по автодороге Саяны — Выезжий Лог. На местах происшествий дежурят автоинспекторы.

Telegram @СТРЕЛКА

Кроме того, в регионе из-за подмыва насыпи ограничено движение поездов на участке железной дороги Абакан — Тайшет. Составы направляют в объезд через станцию Ачинск. К месту повреждения пути направлены восстановительные поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рухнувший железнодорожный мост под Мурманском отрезал регион от всей России.

Три автомобильных моста разрушены паводками в Красноярском крае

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