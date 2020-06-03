Рухнувший ж/д мост под Мурманском отрезал регион от всей России

В Мурманской области возбуждено уголовное дело из-за обрушения железнодорожного моста через реку Кола.

Паводок, подмыв опоры и вот — Мурманск отрезан от других городов России. По крайней мере, туда не добраться на поезде. РЖД срочно пересаживает пассажиров на автобусы.

Кто ответит за транспортную небезопасность — выяснял Андрей Захаров.

Теперь эти кадры изучат следователи. Из-за обрушения моста через речку Кола закрылась единственная железнодорожная ветка, связывающая Мурманск и остальную частью России. Опоры переправы начали укреплять только в эти выходные, хотя о разливе реки было известно намного раньше.

«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта», — заявили в региональной транспортной прокуратуре.

Из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь моста. Никто не пострадал, но за нарушение транспортной безопасности отвечать все же придется. Последний раз переправу капитально ремонтировал мостоотряд из Москвы всего шесть лет назад — в 2014 году. Теперь здесь работают спасатели.

«Наша основная задача скоординировать все силы и средства на восстановление жизнедеятельности», — говорит начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

По версии региональных властей всему виной аномально снежная зима. В администрации сообщили, что такой паводок случается раз в 70 лет. В гидрометцентре подтвердили, что только в Мурманске выпал 171 процент от привычной нормы снега, а по области — в два раза больше. Поэтому с приходом тепла вода в прямом смысле начала отрезать города и села от цивилизации.

За последнюю неделю в Мурманской области зафиксировано 11 серьезных подтоплений. Пожалуй, самая непростая ситуация сложилась в северном пригороде Мурманска — поселке Роста, где из берегов вышла одноименная река. И разом затопила территорию в десять футбольных полей.

«Силы и средства ГУ МЧС РФ по Мурманской области находятся в готовности к реагированию», — сообщил старший оперативной группы МЧС РФ по Мурманской области Алексей Музыко.

Власти отрапортовали, что еще с марта, предвосхищая неблагоприятный сценарий, исправно вывозили снег и чистили подземные каналы. Но природа дескать оказалась сильнее.

«На апрель таяния снега вообще не происходило в Мурманской области. На май — до 15 мая мымдороги закрывали из-за сильных метелей», — поясняет руководитель филиала ФКУ Упрдор «Кола» Андрей Аляпкин.

А вот проверка областной прокуратуры показала на недоработки именно местных чиновников.

«В настоящее время уже приняты меры по ситуации с подтоплением части восточной объездной дороги в Мурманске. Причиной которого явилось несвоевременное проведение противопаводковых мероприятий таких как расчистка и дноуглубление реки Росты, протекающей по закрытому руслу», — заявил исполняющий обязанности Северо-западного транспортного прокурора Дмитрий Конош.

В одном только поселке Роста от паводка пострадали два десятка промышленных предприятий. Ущерб для всего региона еще предстоит выяснить. Впрочем, от одного только разрушенного моста через Колу уже страдают тысячи. Пассажиров поездов приходится вести в Мурманск автобусами, а под самим городом-портом вынужденно простаивают целые грузовые составы.