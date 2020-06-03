«Это неправильные пчелы»: Макгрегор похвастался поеданием мертвого насекомого

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Сергей Зеленский
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Известному спортсмену, судя по видео, такое «лакомство» пришлось по душе.

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Фото, видео: Instagram @thenotoriousmma

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор любит эпатировать публику не только находясь на ринге, но и на отдыхе. На этот раз 31-летний ирландский спортсмен показал кадры семейного пикника.

Боец в шортах с голым торсом удобно расположился на летнем солнышке в шезлонге и открыл банку, из которой ему на живот высыпались мертвые высохшие пчелы. Макгрегор аккуратно собрал их обратно в тару и любезно предложил находящемуся рядом ребенку — вероятно, своему старшему сыну, трехлетнему Джеку, который, впрочем, от своеобразного лакомства отказался.

После этого спортсмен тщательно разжевал одну из пчел, при этом на его лице не было ни то, что отвращения, а, напротив, удовольствие.

Желание Конора таким непривычным способом разнообразить свой рацион можно объяснить содержащимся в этих насекомых целебном пчелином подморе, пишет «Экспресс газета». В него входят полезные для организма человека вещества, в том числе прополис, мед, маточное молочко, пыльца и пчелиный яд. Кроме того, в сушеных пчелах, умерших естественной смертью, содержится и ряд микроэлементов.

Ранее Конор Макгрегор сообщил поклонникам, что его тетя скончалась от коронавируса.

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