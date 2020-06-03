«Это неправильные пчелы»: Макгрегор похвастался поеданием мертвого насекомого
Известному спортсмену, судя по видео, такое «лакомство» пришлось по душе.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @thenotoriousmma
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор любит эпатировать публику не только находясь на ринге, но и на отдыхе. На этот раз 31-летний ирландский спортсмен показал кадры семейного пикника.
Боец в шортах с голым торсом удобно расположился на летнем солнышке в шезлонге и открыл банку, из которой ему на живот высыпались мертвые высохшие пчелы. Макгрегор аккуратно собрал их обратно в тару и любезно предложил находящемуся рядом ребенку — вероятно, своему старшему сыну, трехлетнему Джеку, который, впрочем, от своеобразного лакомства отказался.
После этого спортсмен тщательно разжевал одну из пчел, при этом на его лице не было ни то, что отвращения, а, напротив, удовольствие.
Желание Конора таким непривычным способом разнообразить свой рацион можно объяснить содержащимся в этих насекомых целебном пчелином подморе, пишет «Экспресс газета». В него входят полезные для организма человека вещества, в том числе прополис, мед, маточное молочко, пыльца и пчелиный яд. Кроме того, в сушеных пчелах, умерших естественной смертью, содержится и ряд микроэлементов.
Ранее Конор Макгрегор сообщил поклонникам, что его тетя скончалась от коронавируса.
Читайте также
71%
-0.73 76.78
-0.86
Нашли ошибку?