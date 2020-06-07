Билли Айлиш призналась, что из-за бывших бойфрендов не считает себя сексуальной

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Алиса Старжевская
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Это отражается на стиле певице в одежде.

Билли Айлиш призналась, что из-за бывших бойфрендов не считает себя сексуальной

Фото: Instagram @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш рассказала, почему обтягивающим платьям и блузкам она предпочитает мешковатую и бесформенную одежду. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью звезды для нового номера журнала GQ.

Оказывается, 18-летняя Билли Айлиш не считает себя сексуальной и причина тому — ее бывшие бойфренды.

«Вот тебе бомба: я никогда не чувствовала себя желанной. Мои прошлые бойфренды никогда не заставляли меня себя так чувствовать. Ни один из них. И то, что я никогда не чувствовала физического желания от кого-то, очень сильно повлияло на мою жизнь», — объяснила певица.

Айлиш также добавила, что ей не хочется, чтобы во время ее выступления зрители оценивали и обсуждали ее фигуру.

«Поэтому я одеваюсь так, как одеваюсь, я просто не люблю думать о том, как вы, ребята, все вы, оцениваете это, смотрите на размеры», — призналась певица.

По словам Билли Айлиш, возможно, когда-то ей захочется изменить стиль, и она предстанет перед фанатами в облегающих нарядах, демонстрирующих ее фигуру.

«Я так уже сделала, и внезапно мои сиськи — в трендах Twitter. Но это нормально — смотрится ведь хорошо», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Билли Айлиш разделась перед камерой до бюстгальтера.

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