Видео: Билли Айлиш разделась перед камерой до бюстгальтера

Американская певица Билли Айлиш выразила свое отношение к осуждению и обсуждению своей внешности. 18-летняя уроженка Лос-Анжелеса опубликовала ролик под названием Not My Responsibility («Не моя ответственность»).

На кадрах молодая артистка сняла с себя несколько слоев одежды, оставшись только в бюстгальтере, после чего погрузилась в жидкость черного цвета. Голосом за кадром она прочитала текст о том, как ее осуждают за ее фигуру и предпочтения в одежде.

«Если я надену больше. Если я ношу меньше. Кто решает, кем это меня делает? Что это значит? Ценность моей личности основана только на вашем восприятии?» — говорит она.

В конце ролика после погружения исполнительница появляется на поверхности, полностью покрытая черной жидкостью.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, пообщались по телефону с американской певицей Билли Айлиш от имени шведской эко-активистки Греты Тунберг.