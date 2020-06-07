Рената Литвинова удивила снимком с дочерью-гендерквиром Михаила Ефремова

Рената Литвинова поделилась с подписчиками совместным снимком со своей крестницей — дочерью Михаила Ефремова Анной-Марией. Актриса выложила в свой профиль в Instagram их селфи, на котором обнимает свою «родственницу» за плечи.

«Пусть сегодня будет день сильных женщин — 6 июня — с моей крестницей Анной Марией Ефремовой», — написала актриса.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписчики поспешили оставить множество восторженных комментариев в профиле Ренаты Литвиновой. Они отметили, что Анне-Марии очень повезло с крестной мамой и добавили, что девушка даже чем-то похожа на актрису.

«Как хорошо, что у Анны-Марии такая крестная!»;

«Выглядите обе замечательно! Как Анне Марии повезло с крестной мамой! И папа, конечно, талантище! Здоровья всем и любви!»;

«Слава Богу, девочка в надежных руках»;

«Вы даже похожи, такие же утонченные черты лица», — написали пользователи.

19-летняя Анна-Мария дочь Михаила Ефремова от третьего брака с актрисой Ксенией Качалиной. Супруги разошлись спустя четыре года семейной жизни, и Качалина увезла дочь на Гоа. Однако актриса начала злоупотреблять алкоголем, и Михаил Ефремов забрал Анну-Марию к себе и оформил на нее единоличную опеку.

Недавно звездная дочь заявила на всю страну, что относит себя к гендерквирам (личности, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому полу — Прим.ред.) и собирается жениться на девушке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова поделилась своим фото в стиле «ню».