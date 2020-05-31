Дочь Ефремова мечтает жениться на девушке и уехать в Англию

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария шокировала публику заявлением о том, что не относит себя к какому-то гендеру. Об этом 20-летняя девушка рассказала в программе Леры Кудрявцевой. Выпуск передачи был посвящен детям знаменитых людей. Помимо наследницы артиста в нем приняли участие сын Олега Газманова, дочь Леонида Якубовича, сын Елены Яковлевой и другие, пишут «Дни.ру».

В беседе Анна-Мария неоднократно говорила о себе в мужском роде: «Я напился», «Я пошел». На вопрос ведущей, было ли это оговоркой, она призналась, что не определилась, какой гендер ей ближе, поэтому говорит о себе и в мужском и в женском роде. При этом, по ее словам, это выходит у нее не специально.

Следом за этой сенсацией она выдала другую. На вопрос Кудрявцевой, хочет ли она выйти замуж, дочь актера дала неожиданный ответ.

«Нет, у меня есть мысль жениться на красивой девушке, купить коттедж где-нибудь в Англии и жить там. Возможно, ребенка я усыновлю», — сказала Анна-Мария.

По словам дочери артиста, у нее уже есть пассия. Более того, знаменитый отец в курсе ориентации своей наследницы.

«У меня есть девушка. Да, отец знает, мы с ним говорили на эту тему. Он относится к этому более-менее нейтрально. Мне в этом плане повезло», — резюмировала девушка.

У Михаила Ефремова большая семья. В совокупности от пяти браков у него шестеро детей и уже одна внучка. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Михаил Ефремов стал дедушкой.