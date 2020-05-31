Дочь Ефремова мечтает жениться на девушке и уехать в Англию

|
Алина Потёмкина
74

Шокирующие заявления 20-летняя Анна-Мария сделал в эфире программы Леры Кудрявцевой.

Дочь Ефремова мечтает жениться на девушке и уехать в Англию

Фото: Instagram @amefremova

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария шокировала публику заявлением о том, что не относит себя к какому-то гендеру. Об этом 20-летняя девушка рассказала в программе Леры Кудрявцевой. Выпуск передачи был посвящен детям знаменитых людей. Помимо наследницы артиста в нем приняли участие сын Олега Газманова, дочь Леонида Якубовича, сын Елены Яковлевой и другие, пишут «Дни.ру».

В беседе Анна-Мария неоднократно говорила о себе в мужском роде: «Я напился», «Я пошел». На вопрос ведущей, было ли это оговоркой, она призналась, что не определилась, какой гендер ей ближе, поэтому говорит о себе и в мужском и в женском роде. При этом, по ее словам, это выходит у нее не специально.

Следом за этой сенсацией она выдала другую. На вопрос Кудрявцевой, хочет ли она выйти замуж, дочь актера дала неожиданный ответ.

«Нет, у меня есть мысль жениться на красивой девушке, купить коттедж где-нибудь в Англии и жить там. Возможно, ребенка я усыновлю», — сказала Анна-Мария.

По словам дочери артиста, у нее уже есть пассия. Более того, знаменитый отец в курсе ориентации своей наследницы.

«У меня есть девушка. Да, отец знает, мы с ним говорили на эту тему. Он относится к этому более-менее нейтрально. Мне в этом плане повезло», — резюмировала девушка.

У Михаила Ефремова большая семья. В совокупности от пяти браков у него шестеро детей и уже одна внучка. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Михаил Ефремов стал дедушкой.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
70.75
-0.35 78.55
0.29
ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки

Последние новости

14:49
Украине напомнили об ее исконных территориях
14:38
Сексизм на оба ваши дома: секс-скандал в МГУ — что правда и что вымысел?
14:26
«Хотят все время денег»: Наталия Гулькина о предстоящем суде с автором песен «Миража»
14:18
Вячеслав Малафеев рассказал, чем займется после ухода из «Зенита»
13:58
Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны
13:41
Дочь Ефремова мечтает жениться на девушке и уехать в Англию

Сейчас читают

Астролог оценила шансы Прилучного и Муцениеце остаться вместе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок