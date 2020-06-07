Хиромант показал, как узнать о характере, успешности и личной жизни человека по ладони

Наверняка почти каждый человек хоть раз в жизни обращал внимание на свою ладонь — на ее форму, на линии, которые на ней нанесены. Хиромант, хирограф и автор собственной методики анализа рук Иван Громов рассказал 5-tv.ru семь интересных фактов, которые можно выяснить, внимательно изучив свою правую руку вне зависимости от того, правша вы или левша.

1. Уверенность в себе

Есть главная линия, которая называется «линия жизни». Она как бы опоясывает большой палец. От нее отходит вверх так называемая «линия головы». Если эти две линии в своем начале соприкасаются друг с другом, это говорит о том, что человек испытывает проблемы с уверенностью в себе. Если же «линия головы» берет свое начало на некотором расстоянии от «линии жизни», человек, как правило, верит в себя, уверен в своих силах и возможностях.

2. Сила воли

Чтобы выяснить этот момент, нужно посмотреть на большой палец, точнее — верхнюю или ногтевую его фалангу. Чем она больше, чем лучше развита, тем больше развита у человека сила воли. Если же ногтевая фаланга короткая, тонкая, слабая, это говорит о слабости характера.

3. Вдумчивость и поверхностность

О многом в характере человека может сказать длина его пальцев. Если они длинные, а длинными пальцы могут считаться, если они равны как минимум трем четвертям длины ладони, то значит, их обладатель вдумчиво относится ко всему, что делает, и стремится глубоко изучить то, чем ему приходится заниматься. Такие люди становятся настоящими профессионалами в том деле, которое они для себя выбрали.

Если же пальцы короткие, — бывает, в половину ладони или даже короче, — человек ко всему относится поверхностно. Таким людям, как правило, не хватает усидчивости, и они довольно вспыльчивы.

4. Карьера

За карьеру на ладони человека отвечает так называемая «линия судьбы», которая начинается от запястья и поднимается к среднему или безымянному пальцу. И любые сдвиги в этой линии говорят о том, что в какой-то момент жизни человек довольно резко поменяет направление своей деятельности.

5. Бизнес

Многие мечтают о своем деле. Удастся ли организовать успешный бизнес, тоже могут помочь узнать линии на ладони. За предпринимательскую деятельность отвечает так называемая «линия Меркурия», которая отходит от «линии судьбы» и направляется к мизинцу. Точка, от которой она начинается в «линии судьбы», может считаться временем, когда человек откроет свое дело.

6. Деньги

Три линии на ладони — «линия Меркурия», «линия судьбы» и «линия головы» могут образовывать между собой фигуру, называемую «денежным треугольником». Это знак человека, которого «любят» деньги, и к которому они легко идут. Он, как правило, есть на руках успешных коммерсантов.

7. Личная жизнь

О ней могут поведать линии на ребре ладони под мизинцем — они показывают количество браков. Но не количество походов в ЗАГС — рукам до печатей в паспорте нет никакого дела. Правильнее называть эти линии «линиями привязанности» — они показывают сколько эмоциональных привязанностей, на которых могут строиться отношения, будет у человека за его жизнь.

Еще больше может рассказать о личной жизни «линия сердца». Это ближайшая к пальцам горизонтальная линия. В идеале она должна быть четкой, ровной и хорошо прорисованной, направленной немного вверх и заканчивающейся как бы развилкой. Появление на этой линии «островов» и секущих линий указывает на время возникновения эмоциональных проблем, связанных как раз с межличностными отношениями.

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