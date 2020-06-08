Загадочные дыры в земле глубиной до 10 метров нашли в селе в Забайкалье

Загадочные ямы на поверхности земли глубиной до десяти метров обнаружили жители села Утан Чернышевского района Забайкальского края. Как сообщает информагентство «Чита.ру», происхождение этих дыр остается неизвестным.

По словам местной жительницы Татьяны Петрук, впервые провалы были замечены весной, но тогда они были неглубокими — около полуметра.

«Откуда ямы — не знаем. Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра. Сейчас самая большая из них углубилась до 9,5 метра, рядом еще три поменьше. Большую яму вчера засыпали, будем наблюдать», — рассказала женщина.

Местные жители, по ее словам, говорят, что на этом месте могли находиться подземные склады. Но это лишь легенды, которые не имеют подтверждения. Чтобы обезопасить селян от падения в ямы, люди огородили отверстия маркировочной лентой. Самое большое было решено засыпать и посмотреть, будут ли происходить с землей какие-то изменения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как строители откопали таинственный бюст в Петербурге.