Загадочные дыры в земле глубиной до 10 метров нашли в селе в Забайкалье

|
Алина Потёмкина
16

Местные жители утверждают, что еще весной они были не глубже полуметра.

Загадочные дыры в земле глубиной до 10 метров нашли в селе в Забайкалье

Фото: ТАСС / ITAR-TASS

Загадочные ямы на поверхности земли глубиной до десяти метров обнаружили жители села Утан Чернышевского района Забайкальского края. Как сообщает информагентство «Чита.ру», происхождение этих дыр остается неизвестным.

По словам местной жительницы Татьяны Петрук, впервые провалы были замечены весной, но тогда они были неглубокими — около полуметра.

«Откуда ямы — не знаем. Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра. Сейчас самая большая из них углубилась до 9,5 метра, рядом еще три поменьше. Большую яму вчера засыпали, будем наблюдать», — рассказала женщина.

Местные жители, по ее словам, говорят, что на этом месте могли находиться подземные склады. Но это лишь легенды, которые не имеют подтверждения. Чтобы обезопасить селян от падения в ямы, люди огородили отверстия маркировочной лентой. Самое большое было решено засыпать и посмотреть, будут ли происходить с землей какие-то изменения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как строители откопали таинственный бюст в Петербурге.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:09
Загадочные дыры в земле глубиной до 10 метров нашли в селе в Забайкалье
6:01
Лайфхак: средство для мытья посуды из подручных материалов
6:00
«Красавцы-мужички»: Владимир Пресняков-младший показал три поколения знаменитой семьи
5:51
Три звезды Кожедуба: Главные подвиги маршала авиации
5:43
Сеть 3G в России может исчезнуть в ближайшие пять лет
5:31
Клип с Галустяном в образе Супер Жорика и полуголыми моделями набрал более миллиона просмотров

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок